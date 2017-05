Six start-ups coréennes de Born2Global font leur entrée à la TNW Conference Europe 2017







SEOUL, Corée du Sud, 12 mai 2017 /PRNewswire/ -- Six des star-ups les plus captivantes de Corée feront leurs premiers à la TNW Conference Europe 2017 aux Pays-Bas.

Le K-ICT Born2Global Centre a annoncé que ses start-ups membres participeront à la TNW Conference Europe 2017, le plus grand festival technologique organisé cette année à Amsterdam, les 18 et 19 mai 2017.

Des start-ups coréennes prometteuses dans des domaines comme l'Internet des objets, les dispositifs vestimentaires, l'agri-tech, l'edu-tech et la fin-tech occuperont les stands n° 4 à 7 dans la zone d'exposition 1.



Les six start-ups qui présenteront leur technologie seront BLH Aqua Technology, SmartStudy, Bravepops Company, TILTCODE, MOPIC et DNX.

La présentation de lancement aura lieu dans la Pitch Area, Klonneplein 1 (adresse : 1014 DD Amsterdam, Pays-Bas) les 18 et 19 mai 2017, avec un programme ouvert au public de 10 heures à 18 heures. Une session de rencontre pour les entreprises qui souhaitent entrer sur le marché européen aura lieu de 12 heures à 18 heures.

« Born2Global participe à la conférence TNW dans le but de présenter des start-ups coréennes triées sur le volet qui sont très susceptibles de réussir leur entrée sur le marché européen », explique Jong-kap Kim, directeur général de Born2Global. Kim ajoute : « Nous invitons les participants à visiter nos start-ups membres, à rencontrer notre formidable équipe et à nouer des relations précieuses qui permettront une réussite mutuelle ».

Le segment de la conférence TNW organisé par Born2Global est parrainé et soutenu par le ministère de la Science, des TIC et de la Planification future de la République de Corée.

Fondée en septembre 2013, Born2Global permet à des start-ups coréennes prometteuses d'entrer plus rapidement sur le marché international et d'être performantes dès le début de leurs activités.

Born2Global a largement contribué à l'établissement d'une base solide pour offrir de véritables opportunités d'investissement aux start-ups. Born2Global a rassemblé des investissements de plus de 199,8 millions de dollars pour ses sociétés membres.

Les experts de Born2Global ont offert 6 160 services conseil à 1 957 start-ups, donnant lieu à 479 demandes de brevet à l'étranger, à 295 contrats commerciaux avec l'étranger et à des alliances avec 47 entreprises étrangères.

Informations détaillées sur les start-ups coréennes participant à la TNW Conference Europe 2017 :

BLH Aqua Technology (www.aqutonix.com)

Se spécialise dans les technologies d'amélioration du rendement hydraulique pouvant être appliquées à plusieurs secteurs en vue d'améliorer la productivité générale. Aqutonix est un produit respectueux de l'environnement qui favorise l'absorption d'eau par les plantes en améliorant les processus naturels de croissance des récoltes, le tout sans augmenter la consommation d'eau ou sans ajouter aucune substance synthétique.

SmartStudy (https://about.pinkfong.com)

SmartStudy offre un enseignement intelligent alliant le chant et l'apprentissage. SmartStudy met au point des contenus avec des experts internes de l'éducation et du développement des enfants afin de proposer des expériences d'apprentissage divertissantes. Le contenu est proposé sur plusieurs plates-formes via des dispositifs et des supports intelligents, comme les smartphones, les tablettes, des IPTV, des TV intelligentes et des décodeurs.

Bravepops Company (www.class123.ac)

Bravepops Company's Class123 est un outil en ligne gratuit de gestion des classes destiné aux enseignants depuis le jardin d'enfants jusqu'a? la 12e anne?e d'e?tudes. Les enseignants peuvent donner aux élèves des informations en retour sur leur comportement via l'écran Classroom et répertorier automatiquement les données analytiques pour un accompagnement. Class123 offre également des outils pour la gestion efficace de la classe et des outils de communication pour que les enseignants communiquent plus facilement avec les parents.

TILTCODE (www.tiltcode.com)

Nouvelle solution smartphone de communication bidirectionnelle smartphone à smartphone/TV/Mobile TV/Billboard qui ne nécessite aucun équipement supplémentaires comme un décodeur. Le TILTCODE fait appel à un détecteur avec gyroscope sur un smartphone pour connecter des smartphones présentant la même inclinaison.

MOPIC (www.mopic3d.com)

Solution 3D mobile sans lunettes 3D. Snap3D fonctionne comme un visualiseur 3D et installe l'appli Mplayer3D à partir de l'App Store. L'étonnante solution 3D de Mopic est disponible avec Snap3D et Mplayer3D.

DNX (www.dnx.kr)

DNX a mis au point la première montre intelligente au monde à exploiter les nombreux atouts de la plate-forme IoT LoRa, et ainsi créé une propriété intellectuelle LoRa commercialement précieuse en rapport avec la miniaturisation de composants et d'antennes IoT. La montre intelligente LoRa fonctionne indépendamment d'un smartphone, et offre actuellement des fonctions SOS, suivi, mise en forme et IoT.

Visitez Born2Global sur www.born2global.com.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/510772/Born2Global.jpg

