CLX poursuit sa stratégie de croissance ambitieuse avec l'acquisition de Dialogue Group

Cette dernière acquisition devrait accélérer l'expansion de CLX dans la région APAC, soutenir l'extension du réseau et augmenter les capacités principales des produits de sécurité.

CLX Communications (« CLX ») (XSTO: CLX), l'un des plus importants fournisseurs de solutions de communications basées sur le cloud au niveau mondial, a annoncé hier l'acquisition du fournisseur mondial de messagerie mobile et de services de sécurité Dialogue Group Ltd (« Dialogue ») pour 32 millions de GBP sur une base de caisse et sans endettement.

L'acquisition de Dialogue, qui a des bureaux à Sheffield, Londres, Sydney et Singapour, aidera CLX à accélérer sa pénétration de marchés clés dans la région Asie-Pacifique, tout en ajoutant de nombreux opérateurs de téléphonie mobile supplémentaires à son Tier One Super Network qui compte actuellement plus de 200 partenaires.

Cette transaction constitue la phase la plus récente de la stratégie de CLX pour devenir la plus grande entreprise de solutions de communications basées sur le cloud au monde. Dialogue représente la quatrième acquisition de la société depuis son introduction en Bourse en 2015, après Mblox et Sinch en 2016, puis Xura Secure Communications plus tôt cette année.

Johan Hedberg, PDG de CLX Communications, a déclaré : « Notre vision est claire ; nous mettons sur pied la première et la plus grande plate-forme de communications en tant que service (CPaaS) au monde. L'acquisition de Dialogue constitue la prochaine étape naturelle de la mise en oeuvre de la stratégie que nous avons définie au moment de notre introduction en Bourse. »

« Dialogue est l'une des entreprises de messagerie mobile et de solutions de communications sécurisées les plus importantes au monde et dispose d'un réseau Tier One particulièrement puissant dans la région Asie-Pacifique. Son intégration dans la famille CLX en pleine expansion renforcera notre base client au R.-U. et en Australie en plus d'ajouter des points de présence opérateur Tier One en Nouvelle-Zélande, à Singapour, en Malaisie, au Bangladesh, au Vietnam, au Cambodge, au Japon, aux Philippines, en Indonésie et en Égypte. »

Tirant parti de la position de leader de l'entreprise en Europe et en Amérique du Nord, l'acquisition stimulera les ambitions de leadership de CLX en Asie-Pacifique, une région en expansion rapide. Cette région acquiert une importance croissante alors que de nombreuses multinationales basées aux États-Unis cherchent à se développer dans les marchés émergents et se tournent vers CLX pour obtenir une solution unique réellement mondiale aux besoins en communications de leur entreprise.

En outre, CLX ajoutera également la solution puissante et novatrice de Dialogue, Sentinel Security Solution, à son portefeuille de produits existants, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché des fournisseurs de solutions de sécurité et anti-fraude aux opérateurs mobiles du monde entier. Lorsqu'elle sera introduite mondialement aux opérateurs, cette solution permettra de réduire de manière significative la fraude dans le secteur comme la simulation de l'appellation globale, afin de permettre aux opérateurs d'engranger des recettes importantes et de réduire grandement les plaintes des abonnés grâce à la diminution des taux de spam et de fraudes. Associée aux solutions de sécurité existantes de CLX, la solution Sentinel constituera l'un des moyens de prévention et de détection des menaces les plus puissants dans le secteur à l'heure actuelle.

Hugh Spear, le PDG et co-fondateur de Dialogue Communications, a ajouté : « Je suis ravi que cette transaction soit finalisée : elle ajoute encore à la croissance déjà impressionnante de CLX et lui permet de tirer parti de notre solide implantation en APAC. »

« Elle offrira à nos clients un accès au réseau Tier 1 le plus étendu du secteur et améliorera encore la qualité, fiabilité et sécurité de notre service. Elle offrira également à nos employés l'occasion de s'épanouir au sein d'une entreprise attrayante et ambitieuse. »

À propos de CLX Communications

CLX Communications (CLX) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services et de solutions de communications basés sur le cloud pour les entreprises et les opérateurs mobiles. Les services de communication mobile de CLX permettent aux entreprises de communiquer de manière rapide, sécurisée et rentable dans le monde entier avec les clients et les appareils connectés, ou Internet des Objets (IdO).

Les solutions de CLX facilitent les communications essentielles aux entreprises dans le monde entier par l'intermédiaire de services de messagerie mobile (SMS), de services vocaux et de services de connectivité mobile pour l'IdO. CLX connaît une croissante constante depuis sa fondation. Le groupe a son siège social à Stockholm, en Suède, et est présent dans 20 autres pays.

Les actions de CLX Communications sont cotées au NASDAQ de Stockholm (XSTO : CLX).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site http://www.clxcommunications.com

À propos de Dialogue

Au service de ses clients depuis 1994, Dialogue Group est la société de messagerie SMS A2P internationale la plus ancienne. Elle bénéficie d'une connaissance et d'une expérience étendues de tous les aspects du marché A2P et, par le biais de sa plateforme A2P SMART (une solution unique permettant aux opérateurs de filtrer et de contrôler leur trafic A2P), elle permet aux ORM de monétiser profitablement leur trafic A2P et d'engranger durablement des millions de dollars de recettes supplémentaires.

Dialogue Group collabore actuellement avec plus de 50 des principaux réseaux mobiles du monde sur 14 marchés, y compris dans des pays aussi divers que le Japon, le Cambodge, le Bangladesh, l'Égypte, l'Irlande, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Dialogue Group est membre de la GSM Association, qui représente les intérêts des opérateurs mobiles dans le monde entier. La société a son siège social à Londres, au Royaume-Uni, et dispose de bureaux à Sheffield, Sydney et Singapour.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site http://www.dialogue.net.

