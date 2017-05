La plateforme Bristlecone NEO intègre et fournit SAP® BusinessObjectstm Cloud, offrant des analyses de pointe aux clients







Bristlecone signe un accord de partenariat « fabricant d'équipement d'origine » avec SAP, pour mettre à profit SAP BusinessObjects Cloud dans le cadre de son offre de chaîne logistique, d'approvisionnement et d'analyse exhaustives, sur la plateforme Bristlecone NEO.

Bristlecone a annoncé la signature d'un accord « fabricant d'équipement d'origine » (FEO) avec SAP (NYSE : SAP). Grâce à cet approche, Bristlecone intègrera et fournira à la plateforme SAP HANA®, des analyses de nouvelle génération depuis sa plateforme NEO. L'offre groupée devrait fournir aux clients des solutions de chaînes logistiques connectées de façon numérique et alimentées par des analyses.

L'année dernière, Bristlecone a lancé NEO, sa propre plateforme d'analyse de pointe, s'attachant à fournir une chaîne logistique et des analyses relatives à l'approvisionnement. Au cours de l'année, Bristlecone a intégré diverses applications sur la plateforme NEO, dont l'optimisation des stocks, la précision des prévisions, l'approvisionnement éclairé, l'analyse des dépenses et l'analyse financière de la chaîne logistique. NEO a été pleinement adopté par les clients, en raison de ses solutions axées sur l'entreprise, de son rapide retour sur investissement et de son faible coût total de propriété. Au cours de sa première année, NEO a été salué par le cabinet d'analyse Gartner, dans son rapport publié en mai 2016*.

« Ce partenariat change la donne car il étend les capacités de NEO, nous permettant de relever les défis des clients, en adoptant SAP HANA et SAP BusinessObjects Cloud », a déclaré Irfan A. Khan, le PDG de Bristlecone, ajoutant que : « NEO, combiné à nos capacités opérationnelles numériques, à l'instar de l'Internet de toute chose, de la mobilité et du nuage, prend en charge Bristlecone, dans la mesure où nous collaborons avec les entreprises pour habiliter des chaînes logistiques de bout en bout connectées de façon numérique et alimentées par des analyses. »

« Nous sommes heureux d'accueillir Bristlecone en tant que partenaire d'analyses FEO », a déclaré Steve Erdman, le vice-président directeur et directeur général pour les fournisseurs indépendants de logiciels à l'échelle mondiale, Partenariats nuage et plateformes, chez SAP. « Sur les deux dernières décennies, Bristlecone est un partenaire spécialisé dans l'écosystème de la chaîne logistique. Tirer parti de leur expertise pour l'étendre aux analyses de pointe de prochaine génération sur SAP HANA, constitue une étape logique de notre collaboration. En intégrant SAP BusinessObjects Cloud à Bristlecone NEO, nous espérons que l'offre fournira aux clients une solution unique, les aidant à mener à bien les analyses et la vision Digital Boardroom. »

SAP BusinessObjects Cloud combine la planification, l'intelligence d'affaires et l'analytique prédictive en une seule solution reposant sur le nuage. Il simplifie également la planification et l'analyse financières et permet aux utilisateurs d'analyser les données et de collaborer dans un contexte d'activités de planification en temps réel.

À propos de Bristlecone

Bristlecone est un cabinet de conseil en chaîne logistique et d'analyse SaaS+ de premier plan, spécialiste de l'activation de chaînes logistiques connectées de façon numérique. Chef de file en matière de conseils, Bristlecone accompagne ses clients dans l'optimisation de la valeur stratégique de leurs chaînes logistiques et de l'analyse commerciale, en augmentant rapidement cette valeur ajoutée par le biais d'une utilisation efficace des technologies habilitantes. Classé par Gartner parmi les meilleurs intégrateurs de systèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement, Bristlecone a généré de la valeur ajoutée stratégique pour plus de 300 clients dans divers secteurs. Axé essentiellement sur les défis relatifs à l'approvisionnement, à la chaîne logistique et à l'analyse, Bristlecone aide ses clients à analyser, concevoir, effectuer et améliorer leurs opérations, en misant sur des années d'expérience en solutions préconfigurés, en déploiements accélérés et en packages d'extension, destinés aux principales technologies de chaîne logistique.

Basé dans la Silicon Valley (Californie), Bristlecone dispose également de bureaux répartis à travers les États-Unis, l'Allemagne, la Suisse, Singapour, la Malaisie, les Émirats arabes unis et l'Inde. Bristlecone est une filiale du groupe Mahindra. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.bcone.com

SAP, BusinessObjects, SAP HANA et d'autres produits et services SAP mentionnés dans le présent communiqué, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE (ou une filiale de SAP) en Allemagne et dans d'autres pays. Consulter http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx pour des informations et des avis complémentaires sur la marque.

Tous les autres noms de produits et services mentionnés sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Énoncés prospectifs de SAP

Toutes les déclarations figurant dans le présent document, à l'exception des faits historiques, sont des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives sont identifiables grâce à l'emploi de verbes tels que « anticiper », « croire », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter », « prédire », à l'emploi du conditionnel ou du futur ou à l'emploi d'autres expressions analogues relatives à SAP. SAP n'est en aucun cas tenu de mettre à jour ou de corriger publiquement ces déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes ; par conséquent, les résultats réels peuvent différer de façon significative des résultats anticipés. Les facteurs susceptibles d'influer sur les résultats financiers futurs de SAP sont décrits dans les rapports remis par SAP à la Commission américaine des opérations de bourse (Securities and Exchange Commission - SEC), notamment son dernier rapport annuel (formulaire 20-F). Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs qui ne sont valables qu'à la date de leur publication.

*Market Guide for Supply Chain Cost-to-Serve Analytics Technology, Stan Aronow, publié le 26 mai 2016

Contact médias :

Prashant Mendki

Directeur des alliances, Bristlecone Inc.

+1-650-386-4090

prashant.mendki@bcone.com



