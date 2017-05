Cardior Pharmaceuticals réunit 15 millions d'euros et nomme un PDG et un directeur scientifique







HANOVRE, Allemagne, 12 mai 2017 /PRNewswire/-- Cardior Pharmaceuticals a annoncé aujourd'hui la concrétisation de négociations sur un financement de série A se rapportant à 15 millions d'euros et dirigé par LSP (Life Sciences Partners), Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF), Bristol-Myers Squibb (BMS), BioMedPartners (avec son nouveau fonds BioMedInvest III) et High-Tech Gründerfonds (HTGF). Cardior est à l'avant-garde de sa technologie exclusive d'ARN promettant de révolutionner la prévision et le traitement de l'insuffisance cardiaque. Les cibles moléculaires sont des ARN non codants liés à l'évolution de l'insuffisance cardiaque et qui contrôlent simultanément la croissance cardiaque et la gestion du calcium par rapport à la contractilité des cardiomyocytes. Le ciblage de certains ARN non codants spécifiques renverse le modelage cardiaque mal adapté pour rétablir la fonction cardiaque normale.

« Nous sommes très heureux de piloter ce financement, » a déclaré le Dr Joachim Rothe, associé directeur général de LSP et un des directeurs de Cardior. « Le manque de progrès scientifiques et cliniques dans le domaine cardiovasculaire s'est cruellement fait sentir au cours des dernières 15 années, et Cardior est bien placé pour changer ceci. »

En parallèle avec ce financement, Cardior a nommé la Dre Claudia Ulbrich comme directrice générale. Claudia apporte l'expérience de ses deux décennies de gestion opérationnelle et de développement d'entreprise dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique, notamment avec les sociétés cotées en bourse.

« Ceci est une rare opportunité de développer une science de pointe des maladies cardiovasculaires, domaine où les besoins médicaux sont gravement non satisfaits. Je suis ravie de rejoindre Cardior à ce stade passionnant de développement de l'entreprise. Avec son équipe motivée, nous allons rapidement mettre sur la carte une nouvelle classe de médicaments et de diagnostics compagnons, ayant le potentiel de prévenir et de vaincre l'insuffisance cardiaque », a déclaré la Dre Claudia Ulbrich.

« Ce financement important rassemblé à ce stade de l'évolution de la société va fournir les ressources pour un plan ambitieux de développement de notre composé principal, » a ajouté le professeur Thomas Thum, qui se joint à l'équipe de direction comme directeur scientifique.

Grâce à sa démarche de transfert et de multiples collaborations universitaires solides, Cardior est dans une position unique pour appliquer chez les patients des traitements novateurs de catégorie supérieure d'infarctus du myocarde et de l'insuffisance cardiaque. Cardior est actuellement en train de mettre au point ses actifs en matière d'ARN non codants et de diagnostics compagnons. En outre, Cardior a accès à une grande variété de programmes de découvertes du Prof. Thune sur des cibles à l'étude et non encore communiquées.

Alors que Dechert LLP (par Berthold Hummel et Julia Braun, entreprises partenaires toutes deux basées à Munich) représente Life Sciences Partners, le fonds de capital-risque de Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, BioMedPartners (avec son nouveau fonds BioMedInvest III) et High-Tech Gründerfonds (HTGF) sur tous les aspects fiscaux et juridiques de la transaction, Cardior Pharmaceuticals et ses fondateurs ont été conseillés par Fieldfisher (Dr Stefanie Greifeneder, propriété intellectuelle commerciale à Munich).

