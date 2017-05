Moti Shahani de Blue Ridge Partners va animer le panel de création de valeur de la conférence sur les capitaux propres de l'INSEAD à Fontainebleau, France







Moti Shahani mènera le débat sur les approches visant à créer de la valeur d'exploitation substantielle et axée sur la croissance entre l'investissement et la sortie

MCLEAN, Virginie, 12 mai 2017 /PRNewswire/ -- Moti Shahani, directeur général à Londres de Blue Ridge Partners, un cabinet de conseil en gestion qui a pour mission principale d'aider les entreprises à accélérer la croissance et la rentabilité des revenus, animera un panel lors de la session matinale de la Conférence de l'INSEAD sur les capitaux privés en France le 19 mai 2017. La conférence de cette année est placée sous le thème « Naviguer à travers les très forts vents contraires dans la poursuite de la croissance. » L'évènement est la plus grande conférence d'Europe continentale portant sur les capitaux privés conduits par un MBA. Hormis les étudiants, la conférence attire régulièrement des professionnels des investissements, des partenaires généraux et limités ainsi que des dirigeants du plus haut niveau qui viennent apprendre et tisser des réseaux dans un environnement de campus universitaire.

M. Shahani animera le panel qui sera axé sur la création de valeur. Se joindront au panel, aux côtés de M. Shahani, Paul Skipworth, associé chez Inverleith, LLP ; Harry Dolman, associé et directeur de l'exploitation de HPE Growth Capital ; Monique Cohen, associée chez Apax Partners ; et Andrew Priest, directeur d'Inflexion Private Equity Partners, LLP.

« Je suis ravi d'animer ce panel sur la création de valeur », a déclaré M. Shahani. « La spécialisation de Blue Ridge en termes de croissance du chiffre d'affaires, le premier moteur de la création de valeur, nous donne une forte perspective sur les problèmes et les opportunités. Nous avons un excellent groupe de panélistes qui puisent dans des entreprises couronnées de succès avec des approches variées et distinctives, destinées à la création de valeur dans certains des plus grands marchés européens de capitaux privés. Cela va être un débat vivant, intéressant et bien informé. »

M. Shahani possède plus de 25 ans d'expérience dans la direction de la croissance de la création de valeur. Avant de rejoindre Blue Ridge Partners comme directeur général, il a fait ses classes chez McKinsey, a fondé l'une des premières sociétés de conseil en marketing numérique du Royaume-Uni, a exercé les fonctions de vice-président de la stratégie chez American Express en traitant avec tous les marchés extérieurs aux États-Unis. Il a aussi été consultant indépendant sur la croissance auprès d'un grand nombre de clients britanniques et mondiaux. Il est titulaire d'un MBA en Économie du Kings College, à Cambridge, en Angleterre, et d'un MBA avec mention de l'INSEAD, en France.

L'INSEAD (Institut européen d'administration des affaires), connu comme « l'école de commerce pour le monde » est la plus grande école de commerce au monde pour les diplômés, et il a des campus en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Le programme de MBA a récemment été classé à la première place mondiale par le Financial Times. L'évènement commencera à 8 h 30, heure normale d'Europe centrale, et se tiendra sur le campus européen de l'INSEAD à Fontainebleau.

À propos de Blue Ridge Partners

Blue Ridge Partners est une société de conseil en gestion dont la mission exclusive est d'aider les entreprises à accélérer la croissance et la rentabilité de leur chiffre d'affaires. Nous avons collaboré avec plus de 400 clients du marché intermédiaire et de grande capitalisation afin d'améliorer leur compréhension stratégique des marchés et des clients, d'approfondir et élargir leurs relations client et d'optimiser leur performance de marketing et de vente.

Parmi nos clients, nous comptons plus de 100 cabinets de capital privé et les entreprises qu'ils ont dans leur portefeuille, à la fois durant l'évaluation des transactions / la diligence raisonnable et la post-acquisition. Nous sommes réputés pour aider les entreprises à connaître une croissance plus rapide en nous retroussant les manches, pour travailler en collaboration et apporter un impact mesurable, avec rapidité et plus efficacement que de grandes sociétés de conseil. Pour de plus amples informations, veuillez visiter http://www.blueridgepartners.com.

