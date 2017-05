Groupe HNZ présente ses résultats du premier trimestre de 2017







Produits de 40,3 millions de dollars, contre 46,2 millions de dollars pour l'exercice précédent

BAIIAL ajusté de 0,4 million de dollars ou 1,0 %, contre 9,9 millions de dollars ou 21,4 % pour l'exercice précédent

BAIIA ajusté de (2,1) millions de dollars ou -5,2 %, contre 5,5 millions de dollars ou 11,9 % pour l'exercice précédent

Perte nette de 4,8 millions de dollars, ou (0,37) $ par action, contre un résultat net de 1,6 million, ou 0,12 $ par action à l'exercice précédent

Position financière solide caractérisée par une situation de trésorerie nette de 9,3 millions de dollars et une facilité de crédit de 75 millions de dollars (59,7 millions de dollars disponibles, déduction faite des lettres de crédit et des tirages)

Coûts de mobilisation nets de 1,1 million de dollars pour le démarrage des opérations conjointes INPEX

Produits contractuels annualisés d'environ 90 millions de dollars provenant des contrats signés au cours des six derniers mois

MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW/ - Groupe HNZ Inc. (TSX : HNZ) (la « Société »), une entreprise internationale de transport par hélicoptère et de services de soutien connexes, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le premier trimestre clos le 31 mars 2017.





Faits saillants financiers Trimestres clos les 31 mars (en milliers de dollars, sauf les données par action) 2017 2016 Produits 40 316 46 205 BAIIAL ajusté(1) 442 9 884 BAIIA ajusté(2) (2 062) 5 502 Résultat net (perte nette)(3) (4 839) 1 612

Par action - de base et après dilution ($) (0,37) 0,12 Flux de trésorerie opérationnels (3 042) (1 384) Moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation (toutes catégories) 13 003 142 13 028 003





(1) BAIIA ajusté (tel que défini ci-dessous) avant les charges opérationnelles liées à la location d'hélicoptères, mais incluant les frais payés aux locateurs pour couvrir les frais variables relatifs aux hélicoptères loués, comme la maintenance et les frais d'équipage (se reporter au rapprochement à la section sur les mesures non conformes aux IFRS). (2) Résultat net avant charges financières, montant net, impôt sur le résultat et amortissement, ajusté en fonction du gain ou de la perte à la cession d'immobilisations corporelles, de la charge de dépréciation sans effet sur la trésorerie (le cas échéant) et de la variation de la juste valeur de l'obligation de racheter les actions de détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle de filiales, comme indiqué dans le rapprochement du BAIIA et BAIIAL (se reporter au rapprochement à la section sur les mesures non conformes aux IFRS). (3) Attribuable aux actionnaires de la Société.

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE

Au premier trimestre de 2017, les produits ont diminué de 5,9 millions de dollars pour s'établir à 40,3 millions de dollars, comparativement à 46,2 millions de dollars à l'exercice précédent, un résultat principalement attribuable à la diminution des activités extracôtières au Canada depuis la fin du contrat conclu avec Shell à Halifax. La Société a effectué 6 404 heures de vol, contre 6 569 heures au premier trimestre de 2016, soit une baisse de 2,5 %.

Les produits extracôtiers ont reculé de 4,2 millions de dollars, surtout en raison de la fin du contrat conclu avec Shell à Halifax et de la baisse des produits tirés des activités extracôtières attribuable aux contrats renégociés, le tout en partie contrebalancé par des augmentations découlant des autres contrats en Asie du Sud-Est. Les produits côtiers ont diminué de 1,2 million de dollars, tirés par les réductions en Asie-Pacifique, une baisse toutefois compensée en partie par les augmentations au Canada et par le trimestre entier d'activités d'Acasta HeliFlight. Enfin, les produits tirés des services accessoires ont diminué de 0,5 million de dollars, principalement en raison d'une diminution des activités à Nampa Valley et de la formation au pilotage.

Les dépenses d'exploitation avant les charges opérationnelles liées à la location d'hélicoptères ont augmenté de 3,1 millions de dollars au premier trimestre par rapport à l'exercice précédent pour atteindre 40,0 millions de dollars. Cette augmentation des dépenses d'exploitation résulte principalement d'une augmentation des coûts relatifs aux activités extracôtières en Asie-Pacifique (y compris les coûts de mobilisation nets de 1,1 million de dollars pour le nouveau contrat d'INPEX), d'une augmentation des coûts de maintenance relatifs aux services de transport héliporté VFR au Canada et d'une augmentation des coûts des services de soutien; ces augmentations ont été partiellement contrebalancées par la diminution des coûts liés au contrat avec Shell à Halifax.

La Société a enregistré un gain de change de 0,1 million de dollars au premier trimestre, comparativement à un gain de 0,6 million de dollars à la même période l'an dernier. L'écart de 0,5 million de dollars s'explique principalement par la dépréciation du dollar canadien.

Le BAIIAL et le BAIIA ajustés pour le premier trimestre de 2017 ont été de 0,4 million de dollars et de (2,1) millions de dollars respectivement, contre 9,9 millions de dollars et 5,5 millions de dollars l'année dernière.

La perte nette attribuable aux actionnaires de la Société s'est chiffrée à 4,8 millions de dollars, ou (0,37) $ par action, comparativement à un résultat net de 1,6 million de dollars, ou 0,12 $ par action en 2016. Les flux de trésorerie opérationnels se sont chiffrés à (3,1) millions de dollars au premier trimestre de 2017, contre (1,4) million de dollars pour la même période à l'exercice précédent.

« Les résultats du premier trimestre font état d'une période de transition : quatre nouveaux contrats à long terme sont en phase de démarrage. La fin du contrat de soutien extracôtier conclu avec Shell Canada à Halifax et la baisse des produits tirés des contrats renégociés ont aussi nui aux résultats, comme nous nous y attendions. De plus, les activités côtières ont diminué d'intensité en Asie-Pacifique. En fait, comme prévu, nos activités côtières ont souffert d'une baisse de régime saisonnière au premier trimestre. La conjoncture générale du marché reste difficile, mais nous prouvons encore que ce n'est pas un frein à notre expansion », a déclaré Don Wall, président et chef de la direction du Groupe HNZ inc.

Au 31 mars 2017, la Société est forte d'un fonds de roulement de 53,7 millions de dollars et d'une trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite de la dette à court terme, de 9,3 millions de dollars.

FAITS SAILLANTS DES SUITES DU PREMIER TRIMESTRE

Contrats de services de soutien extracôtier aux missions de recherche et de sauvetage en Australie à l'appui des activités de Shell et d'INPEX

Le 8 mai 2017, la Société a annoncé qu'elle a obtenu des contrats auprès d'INPEX Operations Australia Pty Ltd et de Shell Australia Pty Ltd («Shell») visant la prestation de services de soutien extracôtier aux missions de recherche et de sauvetage pour le projet de gaz naturel liquéfié Ichthys dirigé par INPEX et le projet Prelude FLNG dirigé par Shell. HNZ fournira un hélicoptère lourd Sikorsky S-92 loué afin d'assurer la prestation de services de soutien aux missions de recherche et de sauvetage et d'évacuation médicale pendant 365 jours, à l'appui des deux installations extracôtières en Australie. Les contrats sont assortis d'une durée initiale de cinq ans et de deux options de renouvellement de deux ans chacune.

PERSPECTIVES

« Une autre preuve de nos capacités et de notre lancée sur le marché extracôtier : nous avons récemment obtenu des contrats de recherche et de sauvetage de cinq ans en soutien aux activités d'INPEX et de Shell en Australie. Ces nouveaux contrats renforcent notre relation avec ces deux clients et montrent la confiance soutenue qu'ils ont envers nos services. Grâce aux quatre nouveaux contrats annoncés au cours des six derniers mois, nous prévoyons une augmentation de nos produits contractuels d'environ 90 millions de dollars sur une base annualisée sur des périodes variant de 3 à 15 ans. De 2015 à 2017, nous avons constaté que nos produits contractuels, en pourcentage du produit total, sont passés d'environ la moitié aux deux tiers. Nous nous attendons à un deuxième semestre solide en 2017, car nous commencerons à récolter les fruits de nos nouveaux contrats », a conclu M. Wall.

TÉLÉCONFÉRENCE

La Société tiendra une téléconférence le vendredi 12 mai 2017 à 14 h, heure de l'Est, pour discuter de ses résultats. Les personnes intéressées peuvent y participer en composant le 514 807?9895 (à Montréal) ou le 1 888 231?8191 (sans frais). Si vous ne pouvez pas vous joindre à l'appel en direct, vous pourrez écouter un enregistrement de la téléconférence en composant le 416 849?0833 (à Toronto), le 514 807?9274 (à Montréal) ou le 1 855 859?2056 (sans frais), puis le code d'accès suivant : 10742211. L'enregistrement sera disponible jusqu'au 19 mai 2017.

À PROPOS DU GROUPE HNZ INC.

Groupe HNZ inc. est une entreprise internationale de transport par hélicoptère et de services de soutien connexes dont l'exploitation s'étend au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, en Antarctique, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est. La Société exploite plus de 115 hélicoptères au service d'activités d'affrètement extracôtières et côtières sous différentes marques. Les services d'affrètement extracôtiers sont offerts sous la marque Norsk en Norvège et sous la marque HNZ Global ailleurs dans le monde, alors que les services d'affrètement côtiers sont offerts sous les marques Hélicoptères Canadiens au Canada, Acasta dans le Nord canadien et HNZ en Asie-Pacifique et en Antarctique. Les clients se composent de sociétés multinationales et d'organismes gouvernementaux, notamment dans les secteurs des activités pétrolières et gazières extracôtières et côtières, de l'exploration minière, du soutien militaire, de l'hydroélectricité et des services publics, de la gestion forestière, de la construction, ainsi que des services d'ambulances aériennes et du soutien aux missions de recherche et de sauvetage. En plus des services de transport par hélicoptère, la Société offre des services accessoires, incluant principalement des services de réparation et de maintenance à de tierces parties et de la formation avancée au pilotage par l'intermédiaire du centre d'entraînement reconnu internationalement HNZ Topflight , situé à Penticton, en Colombie-Britannique. La Société a son siège social près de Montréal, au Canada, et emploie environ 600 personnes dans 37 emplacements partout dans le monde. Les produits tirés des activités extracôtières et des services accessoires sont généralement réalisés uniformément tout au long l'année, tandis que les services côtièrs sont saisonniers, les produits les plus élevés étant enregistrés entre mai et octobre.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » qui comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que le rendement, les réalisations ou les résultats réels de la Société, ou les résultats de l'industrie, diffèrent considérablement du rendement, des réalisations ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent communiqué, ces énoncés comprennent des termes comme « pouvoir », « avoir l'intention de », « devrait », « s'attendre à », « prévoir », « croire », « planifier », « anticiper », « estimer », « prédire », « éventuel », ou la forme négative de ces termes ou une terminologie semblable. Ces énoncés peuvent comprendre, entre autres, des énoncés sur la situation financière, les résultats d'exploitation, les objectifs, les politiques en matière de dividendes, la participation aux processus d'appel d'offres, le maintien de relations d'affaires avec d'importants clients actuels ou potentiels, les produits attendus des contrats avec des clients importants, les niveaux d'activité saisonniers, le maintien d'ententes contractuelles, toute dépréciation de l'écart d'acquisition découlant de changements dans ces ententes, l'incidence de l'incertitude économique, la concurrence prévue, l'utilisation de fonds disponibles, le maintien des relations stratégiques avec des communautés autochtones, le respect des règlements (notamment, les règlements en matière d'environnement et de transport) et des lois (notamment, la législation fiscale) qui s'appliquent à la Société. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse se fondent sur des hypothèses que la direction de la Société juge raisonnables, cette dernière ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels correspondront à ces énoncés prospectifs. Les hypothèses sur lesquelles se fondent les énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois s'y limiter, les tendances économiques générales, les tendances sectorielles, les relations contractuelles et d'affaires actuelles, les marchés financiers et le contexte concurrentiel, gouvernemental, réglementaire et juridique actuel.

Ces énoncés sont fondés non pas sur des faits historiques, mais sur les attentes actuelles de la direction concernant les événements et le rendement opérationnel futurs et ne valent qu'à la date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comportent des incertitudes et des risques importants et ne devraient pas être considérés comme des garanties quant au rendement ou aux résultats futurs, et ils ne constitueront pas nécessairement des indications exactes concernant le fait que ces résultats seront atteints ou non. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats dont il est question dans les énoncés prospectifs, y compris, sans toutefois s'y limiter, les facteurs mentionnés dans ce communiqué de presse comme étant des « facteurs de risque ». Ces énoncés prospectifs sont faits en date du présent communiqué de presse, et la Société ne s'engage nullement à les mettre à jour ni à les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances à moins d'y être tenue par les lois en vigueur.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Ce communiqué de presse contient certaines mesures financières non conformes aux IFRS, conformément à la définition énoncée dans les lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment le BAIIA ajusté, le BAIIAL ajusté, le résultat opérationnel ajusté et les flux de trésorerie disponibles nets ajustés. La Société est d'avis que de telles mesures financières non conformes aux IFRS améliorent la comparabilité d'un exercice à l'autre en ce qui a trait à ses résultats en donnant une analyse plus avancée du rendement des activités de base courantes. Conformément aux exigences aux termes des lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société a fourni les rapprochements entre ces mesures et les mesures prescrites par les IFRS qui sont le plus directement comparables. Nous invitons les investisseurs et les lecteurs à consulter les mesures financières prescrites par les IFRS connexes et le rapprochement entre les mesures non conformes aux IFRS et les mesures prescrites au titre des IFRS les plus directement comparables énoncées ci-après; ils devraient aussi considérer les mesures non conformes aux IFRS uniquement comme un supplément, et non comme une mesure de substitution ou une mesure de référence, aux mesures de rendement financier définies conformément aux IFRS.

Le « BAIIA ajusté » est défini comme étant le résultat net avant charges financières, montant net, impôt sur le résultat et amortissement, ajusté en fonction du gain ou de la perte à la cession d'immobilisations corporelles, de la charge de dépréciation des noms commerciaux (le cas échéant), de la charge de dépréciation de l'écart d'acquisition (le cas échéant) et de la variation de la juste valeur de l'obligation de racheter les actions de détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle de filiales tel qu'il est indiqué à la rubrique « Sommaire des principales informations financières consolidées ». Les ajustements au BAIIA standard sont apportés par la direction pour normaliser les événements non récurrents.





Le « BAIIAL ajusté » est défini comme étant le BAIIA ajusté avant les charges opérationnelles liées à la location d'hélicoptères, mais incluant les frais payés aux locateurs pour couvrir les frais variables relatifs aux hélicoptères loués comme la maintenance et les frais d'équipage (tel qu'indiqué à la rubrique « Sommaire des principales informations financières consolidées »). Cette mesure est couramment utilisée dans le secteur de la Société; toutefois, ces coûts peuvent de façon importante entre les sociétés du secteur, en raison de différences dans le financement des aéronefs et des autres actifs des sociétés.





Le « résultat opérationnel ajusté » est défini comme étant le résultat moins les charges opérationnelles directes. Les charges opérationnelles directes comprennent les frais d'équipage et les coûts de maintenance, le coût des produits vendus (le cas échéant), les frais de base directs, les charges liées à la location d'hélicoptères et d'autres charges opérationnelles. La Société utilise cette mesure afin d'évaluer le rendement des secteurs d'activité à des fins de prise de décisions.





Les « flux de trésorerie disponibles nets ajustés » sont définis comme étant les flux de trésorerie opérationnels plus (moins) la variation nette des soldes du fonds de roulement sans effet sur la trésorerie et des produits différés moins les « dépenses en immobilisations liées au maintien de la capacité ». Les dépenses en immobilisations liées au maintien de la capacité sont définies par la direction comme étant toutes les dépenses en immobilisations engagées pour maintenir la production actuelle de produits et de flux de trésorerie opérationnels, contrairement aux dépenses en immobilisations liées à la croissance qui sont engagées pour augmenter la capacité de la Société à croître telle que définie par la direction. Cette mesure est couramment utilisée dans le secteur de la Sociétéet est utilisée par celle-ci comme un indicateur de la santé financière et du rendement de ses activités et des flux de trésorerie d'exploitation avant et après les dépenses en immobilisation.

Puisque de nombreux investisseurs utilisent le BAIIA ajusté, le BAIIAL ajusté et les flux de trésorerie disponibles nets ajustés afin d'évaluer le rendement en fonction de la capacité à générer des flux de trésorerie d'exploitation sur une base régulière, la direction croit que, en plus du résultat net, le BAIIA ajusté, le résultat d'exploitation ajusté et les flux de trésorerie disponibles nets ajustés sont des mesures supplémentaires utiles qui excluent les éléments non récurrents ou les éléments non liés aux opérations quotidiennes. La direction est d'avis que les flux de trésorerie disponibles nets ajustés offrent des renseignements additionnels utiles aux investisseurs concernant l'exploitation et les flux de trésorerie de la Société, dont le montant disponible aux fins de distributions aux actionnaires, de remboursement de la dette et d'autres activités d'investissement.

Le BAIIA ajusté, le BAIIAL ajusté, le résultat opérationnel ajusté et les flux de trésorerie disponibles nets ajustés ne sont pas des mesures du résultat ou des flux de trésorerie reconnues selon les IFRS et n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS. Par conséquent, le BAIIA ajusté, le BAIIAL ajusté, le résultat opérationnel ajusté et les flux de trésorerie disponibles nets ajustés peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Les investisseurs sont avisés que le BAIIA ajusté, le BAIIAL ajusté, le résultat opérationnel ajusté et les flux de trésorerie disponibles nets ajustés ne doivent pas être considérés comme des substituts du résultat net ou du résultat par action établi conformément aux IFRS à titre d'indicateurs de la performance de la Société, ni comme des substituts des flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement à titre de mesures de la liquidité et des flux de trésorerie.

Rapprochement entre le BAIIAL ajusté et le BAIIA ajusté avec le résultat avant impôt





Périodes de trois mois

closes les 31 mars (en milliers de dollars, à l'exception des actions et

des montants par action) 2017 2016 Produits 40 316 46 205 Charges opérationnelles avant les charges liées à la location d'hélicoptères 40 003 36 924 Gain de change (129) (603) BAIIAL ajusté 442 9 884 Charges liées à la location d'hélicoptères(1) 2 503 4 382 BAIIA ajusté (2 062) 5 502 Amortissement 4 288 4 518 Gain net à la cession d'immobilisations corporelles (49) (424) Charges financières, montant net 72 103 Résultat avant impôt sur le résultat (6 373) 1 305 Résultat net attribuable aux :



Actionnaires de la Société (4 839) 1 612 Participations ne donnant pas le contrôle (1 156) (925) Résultat net (5 995) 687

Flux de trésorerie opérationnels ajustés et rapprochement des flux de trésorerie disponibles nets ajustés avec les flux de trésorerie opérationnels









Périodes de trois mois

closes les Période de douze

mois closes le Exercice

clos le (en milliers de dollars) 31 mars

2017 31 mars 2016 31 mars 2017 31 décembre

2016 Flux de trésorerie opérationnels (3 042) (1 383) 11 256 12 915 Ajouter (déduire) : Variation nette des soldes du fonds de roulement sans effet sur la trésorerie et des produits différés 1 730 5 696 2 484 6 450 Flux de trésorerie opérationnels ajustés (1 312) 4 313 13 740 19 365 Moins : Dépenses en immobilisations liées au maintien de la capacité 1 728 1 576 8 878 8 726 Flux de trésorerie disponibles nets ajustés (3 040) 2 737 4 862 10 639

Avis aux lecteurs : Vous pouvez accéder à l'intégralité des états financiers consolidés et des rapports de gestion de la Société sur son site Web à l'adresse www.hnz.com et sur le site de SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

________________________________________

(1) Les charges opérationnelles liées à la location d'hélicoptères excluent les paiements versés aux locateurs pour couvrir les frais variables relatifs aux hélicoptères loués, comme la maintenance et les frais d'équipage.

