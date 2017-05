La députée Isabelle Melançon annonce une aide financière de 120 760 $ pour la restauration de l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à Montréal







QUÉBEC, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Afin d'assurer la préservation et la mise en valeur du patrimoine à caractère religieux de la région de Montréal, la députée de Verdun, Isabelle Melançon, annonce une aide financière de 120 760 $ devant servir à la restauration des toitures basses et du parvis de l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, dans l'arrondissement de Verdun, à Montréal.

Érigée entre 1911 et 1914, l'église Notre-Dame-des-Sept-douleurs est l'oeuvre des architectes Joseph Venne et Louis Labelle. L'extérieur de cette église parée de pierres de taille relève de l'architecture éclectique; quant à son intérieur, il est inspiré du style baroque. Le décor peint a été réalisé par Louis-Eustache Monty.

Citations :

« La somme annoncée aujourd'hui contribuera à l'entretien de ce lieu de culte et de mémoire qui témoigne de l'histoire régionale et qui fait la fierté des citoyennes et citoyens de Verdun. Je tiens à remercier sincèrement les personnes engagées dans la campagne de financement pour la restauration de cette magnifique église. Parce qu'elles ont à coeur de conserver l'intégrité de ce lieu, leur action collective s'inscrit plus largement dans la volonté du gouvernement du Québec de protéger notre précieux patrimoine. »

Isabelle Melançon, députée de Verdun

« Notre gouvernement souhaite léguer aux générations futures un héritage historique, architectural et artistique qui contient l'ADN du Québec. La somme que nous annonçons aujourd'hui sera consacrée à des travaux visant à assurer la pérennité de l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et la préservation de sa valeur patrimoniale. »

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

« Le Conseil est fier d'accompagner les communautés comme celle de la région de Montréal qui se mobilisent pour prendre en charge leur patrimoine culturel à caractère religieux. »

Jean-François Royal, président du Conseil du patrimoine religieux

Rappelons qu'en 2016-2017, le gouvernement a accordé un montant de 10 M$ pour la restauration de 55 biens meubles et immeubles à caractère religieux situés à travers le Québec. De cette somme, 2,2 M$ ont été versés pour la restauration d'immeubles patrimoniaux à caractère religieux situés sur l'île de Montréal. L'aide financière est versée par le Conseil du patrimoine religieux du Québec, mandataire du ministère de la Culture et des Communications.

Liens connexes :

Programme d'aide à la restauration du patrimoine religieux du Québec : http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/aide-financiere/restauration-du-patrimoine-culturel-a-caractere-religieux

Répertoire du patrimoine culturel du Québec : http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec #PatrimoineQc #RPCQ

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 19:30 et diffusé par :