Annonce de la mise sur pied du groupe consultatif sur la réouverture des fermes pénitentiaires aux établissements de Collins Bay et de Joyceville

OTTAWA, le 11 mai 2017 /CNW/ - Le Service correctionnel du Canada (SCC) a le plaisir d'annoncer qu'il a mis sur pied un groupe consultatif chargé de fournir des avis sur la réouverture possible des fermes pénitentiaires aux établissements de Collins Bay et de Joyceville, à Kingston, en Ontario.

Les sept bénévoles suivant, qui forment le groupe consultatif, offriront leur expertise dans les domaines du commerce, de l'agriculture et des possibilités d'emploi pour délinquants :

Mme Bridget Doherty , des Soeurs de la Providence de Saint-Vincent-de-Paul

, des Soeurs de la de Mme Dianne Dowling , exploitante de ferme laitière et d'élevage bovin biologique

, exploitante de ferme laitière et d'élevage bovin biologique Mme Catherine Latimer , directrice générale de la Société John Howard du Canada

, directrice générale de la Société du M. Jeff Peters , exploitant d'élevage bovin

, exploitant d'élevage bovin M. Alec Ross , conseiller scolaire du district de Limestone, arrondissements de Kingscourt-Rideau et de King

, conseiller scolaire du district de Limestone, arrondissements de Kingscourt-Rideau et de King M. Tony Straathof , agriculteur éleveur de bétail

, agriculteur éleveur de bétail M. Bruce Vandenberg , exploitante de ferme laitière

Veuillez consulter le document d'information ci-joint pour leurs biographies.

Les fermes seraient gérées par CORCAN, un programme de réhabilitation clé du SCC qui offre aux délinquants des possibilités d'emploi et de formation sur les compétences relatives à l'employabilité. Le groupe consultatif mobilisera les intervenants de la collectivité pour aider CORCAN à mieux comprendre les activités de l'industrie agricole, explorer de nouvelles idées d'affaires et favoriser des partenariats afin d'offrir des possibilités d'emploi à des délinquants mis en liberté. La première réunion du groupe consultatif est prévue au mois de juin 2017.

En juin 2016, le SCC a procédé à une étude de faisabilité, qui comprenait un processus de consultation en ligne et en personne, afin de réviser la décision de mettre fin à ses activités d'agroentreprise. L'étude comptait deux consultations : un forum en ligne et des assemblées publiques tenues à Kingston en juillet et août 2016. On a demandé aux participants d'exprimer leur point de vue sur la possibilité de rétablir le programme des fermes pénitentiaires aux établissements de Collins Bay et de Joyceville. La consultation en ligne a donné lieu à presque 6 000 réponses et près de 300 personnes ont participé aux assemblées publiques.

Les résultats de la consultation publique sur les fermes pénitentiaires du SCC, qui ont été publiés en novembre 2016, continueront d'influencer les décisions à venir du SCC sur les programmes d'emploi et d'employabilité offerts dans ses établissements.

Citations

« Je me réjouis que nous ayons mis sur pied ce groupe consultatif qui nous aidera à choisir la meilleure voie à suivre pour le rétablissement des fermes pénitentiaires. Je remercie tous ceux et celles qui ont pris part aux consultations. Je suis engagé à mettre en oeuvre des pratiques et des politiques fondées sur des éléments probants, qui favorisent la sécurité publique et la réintégration des délinquants en toute sécurité. »

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Au nom du Service correctionnel du Canada, je suis très intéressé de connaître les opinions formulées par ce groupe consultatif. La décision sur l'avenir des fermes pénitentiaires est importante et la rétroaction des membres du groupe sera essentielle pour nous guider dans les prochaines étapes.

Don Head, commissaire, Service correctionnel Canada

Document d'information

Membres du groupe consultatif sur les fermes de CORCAN

Bridget Doherty

Mme Bridget Doherty fait partie des Soeurs de la Providence de Saint-Vincent-de-Paul, un organisme de bienfaisance religieux qui fait la promotion de la justice et de la paix en habilitant les personnes vulnérables au moyen de services compatissants, de la défense des droits et du réseautage. Grâce à son équipe Justice, Paix et Intégrité de la création, l'organisme soutient les efforts de la coalition « Save Our Prison Farms ». Son siège administratif, la Maison mère, est toujours à Kingston.

Dianne Dowling

Mme Dianne Dowling exploite avec sa famille une ferme laitière et d'élevage bovin biologique certifiée et un terrain agricole de légumes partagé avec la communauté à l'île Howe. Elle est présidente de la Section locale 316 du Syndicat national des cultivateurs (SNC), en Ontario (Kingston, Frontenac et Lennox-Addington), membre du Conseil de la politique alimentaire de Kingston, Frontenac et Lennox-Addington et directrice de la Kingston Area Seed System Initiative. Elle participe activement à des projets agricoles et alimentaires locaux du SNC-Ontario dans la région de Kingston depuis 15 ans. Elle est également engagée dans la campagne visant la réouverture des fermes pénitentiaires et l'examen de la possibilité de créer un centre alimentaire pour Kingston. Elle est membre du comité organisateur de la coalition « Save Our Prison Farms », dont l'objectif est de rétablir les fermes pénitentiaires au Canada, et est aussi membre du Conseil d'administration de la Pen Farm Herd Co-operative.

Catherine Latimer

Mme Catherine Latimer est directrice générale de la Société John Howard du Canada depuis 2011, un organisme de bienfaisance engagé à promouvoir des réponses justes, efficaces et humaines à la criminalité. La Société John Howard du Canada est dirigée par un conseil d'administration constitué de bénévoles élus au Conseil national d'administration par le représentant de la province ou du territoire où ils résident. Auparavant, Mme Latimer occupait un poste d'avocate responsable des politiques pour le gouvernement fédéral et avait comme tâche de fournir des analyses et des conseils en matière de politique au Bureau du Conseil privé et par la suite en tant que directrice générale de la Direction de la politique sur la justice pour les jeunes du ministère de la Justice. Dans ce dernier poste, elle était responsable de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Mme Latimer détient un diplôme en droit de l'Université Queen's, à Kingston, et une maîtrise en criminologie de l'Université de Cambridge. Elle est boursière de l'Institut Broadbent.

Jeff Peters

M. Jeff Peters est un exploitant local d'élevage bovin à Inverary, en Ontario et est membre de l'Association des producteurs bovins. Il est directeur de la Section locale 316 du Syndicat national des cultivateurs (SNC) - Ontario (Kingston, Frontenac et Lennox-Addington) et membre du comité organisateur de la coalition « Save Our Prison Farms ». Il est aussi membre du Conseil d'administration de la Pen Farm Herd Co-operative.

Alec Ross

M. Alec Ross est directeur général de l'organisme Red Squirrel Conservation Services situé à Kingston, en Ontario. Il possède plus de 25 ans d'expérience en journalisme, en consultation et en communication et gestion d'entreprise dans le milieu universitaire et dans le secteur à but non lucratif. Alec est également auteur, réviseur à Kingston et conseiller scolaire du district de Limestone, arrondissements de Kingscourt-Rideau et de King. Il est également Vice-président du Conseil d'administration du Centre d'emploi KEYS qui aide à relier les individus avec des possibilités d'emploi.

Tony Straathof

Mr. Tony Straathof est agriculteur-éleveur dans la région de Whitewater de l'Est de l'Ontario depuis 25 ans. Il gère une exploitation multi-entreprises qui se concentre sur la production végétale et animale et sur l'exploitation forestière, ainsi que sur l'exploitation d'un troupeau laitier pur-sang, de veaux de boucherie et sur la production saisonnière de sirop d'érable. M. Straathof s'est joint au Syndicat national des cultivateurs (SNC) - Ontario pour sa démocratie de proximité et son soutien aux fermes familiales. Il est le président de la Section locale 330 du SNC-Ontario (Renfrew) et est membre du Conseil d'administration du SNC-Ontario.

Bruce Vandenberg

M. Bruce Vandenberg est propriétaire d'une ferme laitière de brebis et de chèvres. Il est aussi propriétaire d'une fromagerie située à Lindsay, en Ontario. Bruce détient un diplôme en agroentreprise du Collège de Kemptville, situé à Kemptville, en Ontario.

