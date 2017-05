Bud Light offre aux Canadiens la chance de réserver leur place dans Les Expériences La Vie Bud Light







Bud Light présente aux Canadiens un tout nouveau niveau d'accès, en faisant appel à Deion Sanders, légende de la NFL; Steve Aoki, DJ et producteur nominé pour un prix Grammy; Dzeko, musicien canadien de renom; Justin Wong et Ryan Ramirez, gamers professionnels; ainsi que Georges St-Pierre, ancien champion de l'UFCMD.

MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW/ - Bud Light Canada annonçait aujourd'hui Les Expériences La Vie Bud Light, un tout nouveau moyen pour les Canadiens de vivre des moments uniques, en leur donnant accès à une plateforme éclectique d'ambiances et de thèmes différents. Présentés en collaboration avec quelques-uns des plus grands noms de la NFL, du monde de la musique électronique, des sports électroniques et de l'UFCMD, Les Expériences La Vie Bud Light se présentent comme un marché aux expériences, permettant aux Canadiens d'un océan à l'autre de faire, voir et participer à des activités dont le commun des mortels ne peut que rêver.

« Bud Light offre depuis longtemps aux Canadiens la chance de prendre part à des moments extraordinaires par le biais de la plateforme « La Vie Bud Light », selon Todd Allen, vice-président Marketing des Brasseries Labatt du Canada. « Tout en restant fidèles à la nature de La Vie Bud Light, nous offrons à nos clients la chance de réserver un événement unique, incroyable et complètement inclusif auprès du programme Les Expériences La Vie Bud Light.

Pour donner vie à chacun des moments Les Expériences La Vie Bud Light, nous avons confié la lourde tâche à un éventail de personnalités connues de concevoir les thématiques; non seulement pour qu'elles y apportent leur touche personnelle, car elles savent exactement comment se vit la vie de vedette, et apporter une toute nouvelle dimension à La Vie Bud Light. Qu'ils souhaitent se glisser dans la peau de DJs de renom comme Steve Aoki et Dzeko, ou s'entraîner avec toute l'ardeur de Georges St-Pierre lorsqu'il était champion de l'UFCMD, les Canadiens d'un océan à l'autre pourront réserver des expériences inoubliables tout l'été, et ce jusqu'au début de l'automne, et vivre :

Leur fantaisie électronique - Lors du mois de juillet, la plateforme Les Expériences La Vie Bud Light offrira aux amateurs de musique torontois la chance de participer au festival Dreams comme s'ils en étaient l'une des vedettes. D'une arrivée remarquée à bord d'un bateau en compagnie du DJ torontois Dzeko, à l'accès privé aux spectacles les plus courus, en passant par l'accès exclusif à la scène, cette expérience super VIP rapprochera - au sens propre - les plus grands amateurs de musique électronique de leurs idoles.

« Inspirées du désir de nos consommateurs de prendre part à des aventures uniques et dignes d'être partagées, Les Expériences La Vie Bud Light présentent des activités autrefois hors d'atteinte pour les fans, et leur permettent de vivre les festivals et événements sportifs comme leurs personnalités préférées », dit Todd Allen. « Nous sommes ravis de collaborer avec nos partenaires choisis afin de donner vie à ces expériences uniques en leur genre, destinées aux consommateurs qui rêvent de ces occasions, mais qui n'avait auparavant aucun moyen de les réaliser. »

Rendez-vous sur www.laviebudlight.ca pour en apprendre plus au sujet Les Expériences La Vie Bud Light.



