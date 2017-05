La nouvelle version du navigateur Opera intègre les messageries sociales







Aujourd'hui, Opera devient le premier grand navigateur à intégrer les messageries sociales, permettant ainsi aux utilisateurs de chatter en même temps qu'ils naviguent sur internet. Avec le lancement de ce nouveau navigateur, dont le nom de code est « Reborn », Opera continue à redéfinir le navigateur Web.

Une utilisation optimale des messageries sociales sur les ordinateurs portables

Au cours de ces dernières années, les versions web des messageries sociales sont devenues de plus en plus populaires. Le fait de devoir passer d'un onglet à un autre pour répondre à un message était cependant jusqu'à présent fastidieux et inefficace. Grâce à sa nouvelle version, Opera permet désormais aux messageries d'être directement incorporées dans le navigateur sans avoir besoin d'installer des extensions ou des applications supplémentaires.

« Les messageries sociales ont complètement transformé notre vie en nous permettant de travailler, découvrir et communiquer de manière simultanée », a déclaré Krystian Kolondra, directeur du navigateur Opera. « Les smartphones ont tout de suite bénéficié de ce changement, mais les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, bien qu'étant des outils multi-tâches théoriquement plus puissants, ont été laissés pour compte. Nous pensons que cela doit changer. »

Opera permet désormais aux utilisateurs de chatter avec leurs amis tout en naviguant. Cette nouvelle expérience de messagerie comprend :

Un accès rapide aux versions web des messageries les plus populaires - Facebook Messenger, WhatsApp et Telegram - directement à partir de la barre latérale du navigateur.

La navigation et le chat simultanés

Une option pour épingler l'onglet de la messagerie pour faciliter davantage le mode multitâches

Un partage facile des photos en faisant glisser une image en ligne sur l'icône de la messagerie

Des raccourcis permettant aux utilisateurs de passer instantanément d'une messagerie à l'autre

Il est temps de repenser le navigateur

Au cours de l'année dernière, Opera a introduit une série de nouvelles fonctionnalités comme le VPN gratuit et le blocage en interne des publicités. Au début de l'année 2017, la société a lancé Opera Neon, un navigateur conceptuel qui a saisi l'essence de ce à quoi pourrait à l'avenir ressembler la navigation internet.

Opera Neon a permis aux utilisateurs de passer rapidement de la découverte de nouveaux contenus au chat entre amis, ou encore même de partager leurs découvertes en ligne lors de la navigation. Cette fonctionnalité de Neon est désormais disponible dans la version « Reborn » du navigateur Opera.

Cette nouvelle version, en plus d'une nouvelle expérience de messagerie, offre un nouveau regard, de nouvelles icônes, couleurs et fonds d'écran ainsi qu'une touche d'animation.

La nouvelle interface comprend :

Une apparence et un design nouveaux

Des onglets simplifiés

Des icônes fraîches et épurées

Une nouvelle barre latérale plus subtile et épurée, encadrée par une touche d'animation

Une numérotation rapide rafraîchie

Un thème plus sombre pour le navigateur

Un ensemble de nouveaux fonds d'écran

Des animations en mode privé

Regardez la vidéo explicative.

