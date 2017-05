Groupe BMTC Inc. annonce ses résultats financiers pour le trimestre terminé le 31 mars 2017







MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ -

Résultats

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2017, le produit des activités ordinaires de la société a augmenté 7 055 000 $ passant à 161 998 000 $, par rapport aux 154 943 000 $ inscrits à la période correspondante de 2016, soit une hausse de 4,6%. Le produit des activités ordinaires des magasins comparables a quant à lui augmenté de 4,1% durant le premier trimestre de 2017. Pour le trimestre terminé le 31 mars 2017, la société a enregistré un résultat net de 57 000 $ comparativement à une perte nette de (958 000 $) pour la période correspondante de 2016. Le résultat net par action de base est de 0,00 $ au 31 mars 2017 comparativement à (0,02$) à la période correspondante de 2016.

La comptabilisation aux résultats du coût des options n'a pas eu d'effet significatif sur le résultat net par action de base pour les trimestres terminés le 31 mars 2017 et 2016.

Le programme de rachat d'actions effectué durant le trimestre terminé le 31 mars 2017 a eu pour effet d'améliorer de 0,01 $ le résultat net par action de base.

Excluant tous ces effets, la variation du résultat net aurait été de 945 000 $ ou de 0,03 $ par action de base pour le trimestre terminé le 31 mars 2017.

La variation de 945 000 $ du résultat net ainsi ajusté pour le 1er trimestre 2017 s'explique comme suit :



(non audités et en milliers de $)

2017

2016







Résultat net 57

(958) Variation du coût des options (net d'impôts) (30)

40 Résultat net ajusté 27

(918) Moins: Résultat net ajusté de la période 2016 (918)











Variation 945





Cette variation des résultats ajustés et nets d'impôts se répartit comme suit:



(non audités et en milliers de $)



Augmentation

Augmentation

Augmentation

(diminution)

(diminution)

(diminution)

commercial

investissements

résultats ajustés 1er trimestre 2017 (1 506)

2 451

945

Informations financières annuelles



















(en milliers de $, sauf les données par action)



2016

2015



$

$ Produits des activités ordinaires

746 649

717 338 Résultat net

43 830

41 528 Actif total

309 483

274 022 Résultat net par action









de base

1,17

0,99

dilué

1,17

0,99 Dividendes par action

0,24

0,24

Situation financière et dividendes

L'encaisse et les placements ont augmenté de 702 000 $ au cours du trimestre terminé le 31 mars 2017. Les investissements consistent principalement en des acceptations bancaires et des actions ordinaires qui, à la fin du trimestre, avaient une valeur au marché de 85 619 000 $ (incluant l'encaisse).

Au 31 mars 2017, le fonds de roulement était de 12 212 000 $ soit une diminution de 1 524 000 $ par rapport au 31 décembre 2016. L'avoir des actionnaires de la société à la fin de la période terminée le 31 mars 2017 a diminué passant de 199 681 000 $ au 31 décembre 2016 à 198 685 000 $. Au 31 mars 2017, la valeur comptable d'une action atteignait quant à elle 5,40 $, comparativement à 5,42 $ au 31 décembre 2016.

Le nombre d'actions en circulation a fait l'objet de changements au cours du trimestre terminé le 31 mars 2017, en raison du programme de rachat d'actions mis sur pied le 14 mars 2016 et renouvelé le 23 mars 2017. Conséquemment, 82 600 actions ordinaires ont été rachetées par la société et annulées. Suite à ces changements, la société comptait, au 31 mars 2017, 36 777 400 actions ordinaires en circulation.

Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2017, aucune option n'a été levée ou octroyée. Au 31 mars 2017, des options visant 219 000 actions ordinaires sont en circulation, représentant 0,60 % des actions émises et en circulation de la société et 5 710 864 options, représentant 15,53 % des actions émises et en circulation de la société, peuvent encore être octroyées aux termes du Régime. Les options en circulation peuvent être levées à un prix de 17,85 $ par action ordinaire.

Résultats trimestriels (non audités)















(en milliers de $, sauf les données par action)









31 mars



30 juin



2017 2016

2016 2015



$ $

$ $ Produits des activités ordinaires

161 998 154 943

197 043 188 373 Résultat net

57 (958)

12 407 12 196 Résultat net par action













de base

- (0,02)

0,32 0,27

dilué

- (0,02)

0,32 0,27









































































30 septembre



31 décembre



2016 2015

2016 2015



$ $

$ $ Produits des activités ordinaires 197 612 189 385

197 051 190 300 Résultat net

14 708 13 037

17 673 16 236 Résultat net par action













de base

0,31 0,31

0,47 0,41

dilué

0,31 0,31

0,47 0,41

Exploitation

BMTC Inc.

La société a commencé le processus de refonte complète de ses sites web et la première phase de l'implantation d'une plateforme de commerce électronique distincte pour la bannière Brault & Martineau est complétée et opérationnelle depuis novembre 2015. Les processus d'implantation se poursuivront au cours de 2017 et 2018 pour les phases subséquentes de refonte des systèmes pour chacune des autres bannières de la société. La société continue de passer en revue tous ses systèmes informatiques afin de les rendre plus performants face au virage du commerce électronique ainsi que de standardiser ses systèmes pour toutes ses bannières. Suite à cette évaluation, la société a décidé d'investir et d'améliorer ces systèmes informatiques existants, leur intégration et leur implantation sont en cours et se poursuivront sur une période de 3 à 5 ans. Au 30 septembre 2016, la société a dû réévaluer à la hausse les frais relatifs à ces modifications qui sont maintenant d'environ 17 000 000 $. Un montant de 6 500 000 $ de ces frais a été encouru en 2015 et en 2016, alors que le solde sera imputé aux exercices subséquents.

Division Brault & Martineau

La société a conclu l'acquisition d'un terrain à la jonction de l'autoroute 15 et de la route 117 afin d'y construire son nouveau magasin prototype d'environ 80 000 pieds carrés qui remplacera le magasin de Ste-Thérèse, ce nouveau magasin deviendra le standard pour les autres magasins. La construction du nouveau magasin de Ste-Thérèse débutera au printemps 2017.

Avertissement en ce qui concerne les déclarations prospectives

Le présent rapport trimestriel de la direction contient certaines déclarations prospectives à l'égard de la société. Ces déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes et d'expressions comme « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « viser », « projeter », « prévoir », ainsi que des formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, y compris les renvois à des hypothèses.

Les déclarations prospectives sont, de par leur nature, assujetties à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. Les résultats qui y sont présentés peuvent donc différer sensiblement des résultats réels pour diverses raisons que la société a identifiées à la rubrique « Description narrative de l'activité - Facteurs de risques » de la notice annuelle 2016, ainsi que d'autres risques expliqués en détail de temps à autre dans les documents d'information de la société.

Le lecteur est prié de noter que les facteurs auxquels nous référons ci-haut ne comprennent pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Lorsqu'elle a fait des déclarations prospectives dans le présent rapport trimestriel de la direction, la société a fait un certain nombre d'hypothèses. La société considère que les hypothèses sur lesquelles s'appuient ces déclarations prospectives sont raisonnables.

Ces déclarations reflètent les attentes actuelles concernant des événements et le rendement d'exploitation futurs, et ne sont pertinentes qu'à la date de publication du présent rapport annuel de la direction, et représentent les attentes de la société à cette date. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par la loi.

Mesure de rendement non conforme aux normes internationales d'information financière (IFRS)

La société présente le résultat net ajusté, lequel reflète l'inclusion ou l'exclusion de certains montants qui sont considérés comme non représentatifs de la performance organisationnelle et financière récurrente de la société. La direction est d'avis que cette mesure est utile dans l'analyse de la performance opérationnelle de la société et plus appropriée pour fournir de l'information additionnelle.

La société présente également ses produits d'activités ordinaires comparables, soit ceux réalisés dans les magasins ouverts depuis plus de 12 mois. Cette mesure est utilisée par la direction et est courante dans notre industrie.

Le résultat net ajusté, le résultat opérationnel ajusté, les charges administratives ajustées et les produits d'activités ordinaires comparables ne sont pas des mesures du rendement conforme aux normes IFRS, n'ont pas de sens normalisé prescrit par les normes IFRS et, par conséquent, il est peu probable que l'on puisse comparer celles-ci avec des mesures du même type présentées par d'autres sociétés. Ces mesures de rendement ne doivent pas être considérées isolément ou comme substitut aux autres mesures de performance calculées selon les normes IFRS, mais plutôt comme renseignement complémentaire.

La société présente, à la rubrique « résultats » du présent rapport de gestion, un tableau faisant état du rapprochement du résultat net au résultat net ajusté.

Groupe BMTC inc., dont les actions ordinaires sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto, exerce par l'entremise de sa filiale Ameublements Tanguay inc., et de ses deux divisions Brault & Martineau et EconoMax une importante entreprise de vente au détail de meubles et d'appareils électroniques et électroménagers dans la province du Québec.

