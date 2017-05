L'Industrielle Alliance annonce le résultat des scrutins pour l'élection des administrateurs et sur la rémunération de la haute direction tenus lors de son assemblée annuelle







QUÉBEC, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (iA Groupe financier) (TSX: IAG) annonce le résultat des scrutins pour l'élection des administrateurs et sur l'approche adoptée par la société en matière de rémunération de la haute direction, tenus lors de son assemblée annuelle le jeudi 11 mai 2017.

Élection d'administrateurs par les actionnaires ordinaires

Voici les résultats des scrutins pour l'élection d'administrateurs par les actionnaires ordinaires :

Nom du candidat Votes Pour % Votes Abstention % Jocelyne Bourgon 76 448 938 99,93 57 216 0,07 Yvon Charest 76 439 297 99,91 66 721 0,09 Denyse Chicoyne 76 447 113 99,92 59 041 0,08 Emma K. Griffin 76 431 876 99,90 74 142 0,10 Michael Hanley 74 303 233 97,12 2 202 841 2,88 Jacques Martin 76 440 735 99,91 65 337 0,09 Francis P. McGuire 74 996 490 98,03 1 509 354 1,97 Mary C. Ritchie 74 998 787 98,03 1 507 121 1,97

Élection d'administrateurs par les porteurs de police avec participation

Voici les résultats des scrutins pour l'élection d'administrateurs par les porteurs de police avec participation :

Nom du candidat Votes Pour % Votes Abstention % Robert Coallier 357 92,25 30 7,75 Agathe Côté 364 94,06 23 5,94 Claude Lamoureux 343 88,63 44 11,37 Danielle G. Morin 365 94,07 23 5,93 Louis Têtu 354 91,24 34 8,76

Scrutin consultatif sur la rémunération de la haute direction

Par ailleurs, voici le résultat du scrutin à l'égard d'une résolution consultative sur l'approche adoptée par la société concernant la rémunération de la haute direction, telle que décrite dans la Circulaire d'information datée du 6 mars 2017 :

Votes Pour % Votes Contre % 70 833 641 92,58 5 673 088 7,42

Les résultats définitifs à l'égard des questions soumises à un vote lors de l'assemblée annuelle seront déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et seront disponibles sur SEDAR.com.

À propos de iA Groupe financier

Fondé en 1892, iA Groupe financier célèbre cette année son 125e anniversaire. iA Groupe financier offre des produits d'assurance vie et maladie, des fonds communs de placement et des fonds distincts, des régimes d'épargne et de retraite, des valeurs mobilières, de l'assurance auto et habitation, des prêts hypothécaires et des prêts autos ainsi que d'autres produits et services financiers destinés aux particuliers de même qu'aux entreprises et aux groupes. iA Groupe financier compte parmi les quatre sociétés d'assurance de personnes les plus importantes au Canada et parmi les plus grandes sociétés publiques au pays. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.

