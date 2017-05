Inondations printanières - Montréal-Nord prête main forte à Pierrefonds-Roxboro

MONTRÉAL-NORD, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Montréal-Nord va prêter main forte à l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, durement touché par les inondations printanières, en y dépêchant des ressources humaines et matérielles. « Depuis plusieurs...

QUÉBEC, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux et le ministre du Développement durable,...