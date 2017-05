J.-J. Ruest du CN intronisé au Maritime Hall of Fame







MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW/ - J.-J. Ruest, vice-président exécutif et chef du Marketing du CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI), a été intronisé au International Maritime Hall of Fame.

« Le travail d'équipe est au coeur du transport et de la logistique, et cette reconnaissance souligne la collaboration du CN avec ses remarquables partenaires de la chaîne d'approvisionnement maritime, a déclaré M. Ruest. Le CN possède les meilleures liaisons portuaires en Amérique du Nord et notre engagement à l'égard de nos clients est sans égal. En travaillant ensemble et en innovant constamment, nous sommes en mesure d'acheminer efficacement des marchandises vers les marchés du monde entier. »

M. Ruest, qui supervise les efforts du CN pour assurer la croissance de l'entreprise et renforcer ses relations avec des partenaires de la chaîne d'approvisionnement, a été intronisé lors d'un gala mercredi soir à New York.

L'International Maritime Hall of Fame a été fondé en 1993 par la Maritime Association Port of New York and New Jersey afin de récompenser les visionnaires du secteur maritime qui, par l'excellence de leur entreprise, de leur organisme ou de leurs services, personnifient le mieux les qualités d'une mentalité d'avant-garde qui guidera le secteur maritime au 21e siècle.

Les autres personnes intronisées étaient Harley V. Franco, président et chef de la direction, Harley Marine Services, Angeliki N. Frangou, présidente et chef de la direction, Navios Maritime Holdings Inc., James C. McKenna, président et chef de la direction, Pacific Maritime Association, et Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction, Logistec Corporation.

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN - la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives - dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca.

