Jocelyne Bourgon devient présidente du conseil d'administration de l'Industrielle Alliance

QUÉBEC, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (iA Groupe financier) est heureuse de confirmer la nomination de madame Jocelyne Bourgon à titre de présidente du conseil d'administration. Madame Bourgon succède à John LeBoutillier qui prend sa retraite à compter d'aujourd'hui.

Rappelons que Jocelyne Bourgon a exercé les plus hautes responsabilités au sein de la fonction publique du Canada comme sous-ministre de divers ministères à vocation économique, greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet pour le Canada.

Elle possède une vaste expérience internationale ayant oeuvré auprès de l'OCDE (Organisation de coopération et développement économique), des Nations Unies et du Commonwealth. Officier de l'Ordre du Canada, madame Bourgon siège au conseil de l'Industrielle Alliance depuis mai 2014 et a agi comme vice?présidente du conseil de mai 2016 à maintenant.

À propos de iA Groupe financier

Fondé en 1892, iA Groupe financier célèbre cette année son 125e anniversaire. iA Groupe financier offre des produits d'assurance vie et maladie, des fonds communs de placement et des fonds distincts, des régimes d'épargne et de retraite, des valeurs mobilières, de l'assurance auto et habitation, des prêts hypothécaires et des prêts autos ainsi que d'autres produits et services financiers destinés aux particuliers de même qu'aux entreprises et aux groupes. iA Groupe financier compte parmi les quatre sociétés d'assurance de personnes les plus importantes au Canada et parmi les plus grandes sociétés publiques au pays. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.

