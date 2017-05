La Soirée des Fellows célèbre la quintessence de la profession de CPA







MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le 6 mai dernier, l'Ordre des CPA du Québec a tenu sa prestigieuse Soirée des Fellows animée par Pierre Bruneau au Fairmount Le Château Frontenac. Devant les 200 personnes présentes, l'Ordre a honoré les 13 comptables professionnels agréés qui ont reçu cette année le prestigieux titre de Fellow (FCPA). Dans la foulée, l'Ordre a également remis le prix Hommage à Guylaine Saucier, FCPA, FCA et décerné le titre honorifique de Compagnon de l'Ordre à Richard Desormeau.

Faits saillants de la Soirée des Fellows

Titre de Fellow

Le titre de Fellow est remis annuellement à un nombre restreint de CPA parmi les 39 000 membres de l'Ordre.

Ces 13 nouveaux FCPA rejoignent un groupe sélect qui compte quelque 650 personnes qui se sont illustrées dans toutes les sphères d'expertise de la profession comptable.

Les nouveaux Fellows CPA de 2017 sont :

Sonia Boisvert , associée, Certification, PwC



Antonello Callimaci , vice-doyen aux études, École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal



Guylaine Duval , professeure agrégée, Université du Québec à Chicoutimi



Jacques Filion , associé directeur, Montréal, BDO Canada



Andrée Guy , associée, PSB Boisjoli



Adam Koniuszewski , directeur exécutif, Green Cross International



Renée Laflamme, vice-présidente exécutive, iA Groupe financier



Lise Lapierre , directrice associée, Accès Capital Québec



Richard Létourneau, président, La Charpenterie



Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction, Groupe WSP Global



Marc Perron , associé directeur, Québec, Deloitte



René Proulx , président-directeur général, Exceldor coopérative



Donna Salvati , associée, Oligny, Salvati

Prix Hommage

Le prix Hommage vise à souligner le mérite hors du commun et la contribution extraordinaire d'un FCPA au rayonnement de la profession tout au long de sa carrière.

Le prix Hommage 2017 a été remis à Guylaine Saucier .

Personnalité à l'autorité morale incontestable, membre de l'Ordre et Fellow, elle a amorcé sa carrière en dirigeant l'entreprise familiale pendant 14 ans avant de présider et siéger à de nombreux conseils d'administration de sociétés d'envergure, jouant ainsi un rôle déterminant dans le développement d'une culture de gouvernance dans les sociétés publiques et privées.

Récipiendaire de l'Ordre du Canada en 1989, elle a également reçu en 2016 un doctorat honoris causa de l'Université Laval pour ses valeurs d'intégrité et d'excellence ainsi que pour son apport à la saine gouvernance des entreprises.

Titre de Compagnon de l'Ordre

Le titre de Compagnon de l'Ordre des CPA du Québec vise à reconnaître le mérite exceptionnel d'une personne qui, tout en n'étant pas membre de l'Ordre, a apporté une contribution extraordinaire à la profession.

Le titre de Compagnon de l'Ordre a été décerné à Richard Desormeau .

. Cofondateur du Groupe Vigilis, conseiller de l'Ordre et invité de longue date au comité des assurances, il a fait profiter la profession non seulement de son expertise en matière d'assurance par la proposition de solutions avant-gardistes, mais aussi en soutenant l'Ordre de manière indéfectible au moment de son unification.

Citations

« Ces hommes et ces femmes sont des figures de proue du rayonnement et de l'avancement de la profession comptable. Leurs réalisations éclatantes leur valent une entrée remarquée parmi nos grands ambassadeurs et leurs actions exemplaires rejaillissent sur l'ensemble des membres de l'Ordre ».

Geneviève Mottard, CPA, CA, présidente et chef de la direction de l'Ordre

« C'est une fierté pour l'Ordre des CPA de souligner le parcours hors du commun de Guylaine Saucier, une femme de coeur s'étant illustrée tant à l'échelle nationale et internationale qu'au sein de la profession comptable. C'est également avec joie que nous décernons le titre de Compagnon de l'Ordre à Richard Desormeau, dont l'implication à l'Ordre a toujours été guidée par la transparence, l'intégrité et le professionnalisme, valeurs phares des CPA. »

André Dugal, FCPA, FCA, président du Conseil de l'Ordre

Images et légende

[jpg - Web]

De gauche à droite

André Dugal, président du Conseil de l'Ordre, Pierre Bruneau, animateur, Sonia Boisvert, Adam Koniuszewski, Donna Salvati, Alexandre L'Heureux, Andrée Guy, Guylaine Saucier, lauréate du prix Hommage 2017, Richard Létourneau, Marc Perron, Lise Lapierre, René Proulx, Renée Laflamme, Richard Desormeau, Compagnon de l'Ordre, Guylaine Duval, Sébastien Boivin, président des CPA de Québec, Jacques Filion et Geneviève Mottard, présidente et chef de la direction de l'Ordre.

À propos de l'Ordre des CPA du Québec



L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec regroupe 39 000 membres et 5 000 futurs CPA, ce qui en fait le troisième ordre professionnel en importance au Québec. L'Ordre veille à la protection du public et au rayonnement de la profession. Il représente tous les champs d'expertise de la profession comptable : certification, comptabilité financière, management et comptabilité de management, finance et fiscalité.

