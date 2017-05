Inondations : Des mesures concrètes pour soutenir les clients de Gaz Métro







MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - En cette période de crues et d'inondations majeures, les équipes de Gaz Métro se sont mobilisées dès la semaine passée dans les zones affectées afin d'appuyer ses clients et procéder à la vérification de leurs branchements de gaz naturel. Lorsque requis, l'alimentation a été interrompue de manière préventive. En ce sens, la procédure à suivre a été communiquée par notre service à la clientèle et toutes les informations sont disponibles sur notre site web et via les médias sociaux.

Parallèlement, différentes mesures ont été mises en place pour soutenir la clientèle et ses employés touchés :

En prévision de la remise en service des appareils, notre clientèle a été informée des différentes étapes à suivre et des ressources disponibles par notre service à la clientèle, via notre site web et/ou via les médias sociaux.

Aucun frais ne sera chargé à notre clientèle pour l'interruption de l'alimentation en gaz naturel et ne le sera pour la remise en gaz des branchements.

Nos procédures de recouvrement et l'émission des factures courantes de consommation sont présentement interrompues pour tous nos clients dans les zones touchées par les inondations.

Des mesures ont également été mises en place afin d'appuyer les employés qui seraient touchés par ces inondations et qui auraient besoin de temps face à tous les défis que cela peut susciter.

Nos pensées sont avec tous ceux touchés, de près ou de loin et espérons que ce contexte exceptionnel se résorbera dans les meilleures délais. Nos équipes sur le terrain sont disponibles en tout temps pour offrir le soutien technique nécessaire à nos clients et le demeureront jusqu'à ce que la situation soit revenue à la normale. En tout temps, nous invitons nos clients à communiquer avec nous : 1-800 878-6202.

