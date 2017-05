Le gouvernement du Canada offre les services de passeport dans un plus grand nombre de Centres Service Canada partout au pays







OTTAWA, le 11 mai 2017 /CNW/ - Les services de passeport, qui étaient offerts dans 151 Centres Service Canada, sont maintenant offerts dans plus de 300 Centres. Les Canadiens auront ainsi davantage de possibilités lorsqu'ils voudront demander ou renouveler un passeport. Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean?Yves Duclos, et le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Ahmed Hussen, en ont fait l'annonce aujourd'hui. Divers Centres Service Canada à l'échelle du pays reçoivent maintenant les demandes de passeport et valident les documents de citoyenneté, ce qui est une façon plus pratique et accessible pour les Canadiens de présenter une demande de passeport.

Les Canadiens qui demandent un passeport dans un Centre Service Canada peuvent maintenant soumettre leur demande et faire valider leurs documents de citoyenneté, tels que les certificats de naissance et de citoyenneté, sur place. Les Centres Service Canada passeront également en revue les demandes de passeport régulières afin de vérifier qu'elles sont bien remplies, accepter le paiement et transmettre les demandes afin qu'elles soient traitées.

« Le programme de passeport du Canada offre un service essentiel à des millions de Canadiens chaque année. En améliorant nos services de première ligne et en les offrant dans un plus grand nombre d'endroits, nous pouvons continuer de respecter les normes de service élevées auxquelles s'attendent les Canadiens lorsqu'ils demandent un passeport. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Les Canadiens veulent que leur gouvernement leur offre des services de meilleure qualité, plus rapides et plus accessibles. En tirant parti du réseau national de prestation de services de Service Canada, le gouvernement du Canada fait en sorte que les services de passeport soient plus pratiques pour les Canadiens. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

En date du 1 er avril 2017, environ 60 % des adultes canadiens détenaient un passeport canadien valide.

avril 2017, environ 60 % des adultes canadiens détenaient un passeport canadien valide. En 2016-2017, le Canada a délivré plus de 4,8 millions de passeports, soit 19 000 passeports par jour.

a délivré plus de 4,8 millions de passeports, soit 19 000 passeports par jour. Cette expansion permettra à 97 % des Canadiens d'avoir accès à des services de passeport dans un rayon de 100 km de leur domicile.

Le programme de passeport a dépassé sa norme de service de 90 % et est fier d'annoncer que le taux de conformité à la norme de Service Canada était de 99,57 % durant l'exercice 2016-2017.

