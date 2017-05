La Société Canadian Tire annonce l'élection de ses administrateurs







TORONTO, le 11 mai 2017 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (la « Société ») (TSX:CTC) (TSX:CTC.A) a annoncé aujourd'hui que chacun des seize candidats au poste d'administrateur figurant dans sa circulaire d'information de la direction du 9 mars 2017 ont été élus à titre d'administrateurs de la Société lors de son assemblée annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») qui a eu lieu plus tôt aujourd'hui à Toronto. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs qui a eu lieu à l'assemblée sont présentés ci-dessous.

Après le vote à main levée, les treize candidats proposés par la direction suivants ont été élus à titre d'administrateurs de la Société par les porteurs d'actions ordinaires. Avant l'assemblée, la Société a reçu les votes par procuration suivants des porteurs d'actions ordinaires relativement à l'élection des treize candidats :











Candidat Nombre de votes

par procuration % de votes

par procuration Nombre de votes

par procuration

retenus % de votes

par procuration retenus Eric T. Anderson 2 537 272 99,97 640 0,03 Martha G. Billes 2 536 294 99,94 1 618 0,06 Owen G. Billes 2 536 767 99,95 1 145 0,05 Diana L. Chant 2 537 237 99,97 675 0,03 Patrick J. Connolly 2 536 652 99,95 1 260 0,05 David C. Court 2 536 512 99,94 1 400 0,06 Mark E. Derbyshire 2 537 077 99,97 835 0,03 John A.F. Furlong 2 536 517 99,95 1 395 0,05 Claude L'Heureux 2 537 267 99,97 645 0,03 Donald A. Murray 2 537 177 99,97 735 0,03 Maureen J. Sabia 2 536 537 99,95 1 375 0,05 Anatol von Hahn 2 536 642 99,95 1 270 0,05 Stephen G. Wetmore 2 536 667 99,95 1 245 0,05

Après le vote à main levée, les trois candidats proposés par la direction suivants ont été élus à titre d'administrateurs de la Société par les porteurs d'actions de catégorie A sans droit de vote. Avant l'assemblée, la Société a reçu les votes par procuration suivants des porteurs d'actions de catégorie A sans droit de vote relativement à l'élection des trois candidats :











Candidat Nombre de votes

par procuration % de votes par

procuration Nombre de

votes par

procuration

retenus % de votes par

procuration retenus Pierre Boivin 40 639 434 92,03 3 520 118 7,97 James L. Goodfellow 40 661 145 92,08 3 498 407 7,92 Timothy R. Price 43 413 755 98,31 745 797 1,69

Chacun des seize candidats élus siégera au conseil d'administration de la Société jusqu'à la prochaine élection annuelle des administrateurs.

À propos de la Société Canadian Tire

La Société Canadian Tire Limitée (TSX:CTC.A) (TSX:CTC) ou la « Société » est une famille d'entreprises qui comprend un secteur du détail, une division des Services Financiers et la fiducie de placement CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie au Canada grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers. PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur de détail comprend également Mark's / L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller, et FGL Sports (Sport Chek, Hockey Experts, Sports Experts, National Sports, Intersport, Pro Hockey Life et Atmosphere), qui offre les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Les 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et mis en valeur par notre division des Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de la Société. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

