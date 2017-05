Crue des eaux : bénévolat et dons - Comment aider les personnes sinistrées des inondations







MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le contexte actuel de la crue des eaux qui sévit dans plusieurs secteurs de l'agglomération de Montréal, de nombreuses personnes souhaitent prêter mains fortes aux sinistrés et collaborer aux efforts de soutien qui leur sont destinés. Le Centre de sécurité civile de Montréal souhaite informer les citoyens de la marche à suivre pour offrir leur appui. Jusqu'à présent, près de 250 résidences ont été évacuées par les services d'urgence et plus de 360 habitations sont inondées sur l'île de Montréal.

Bénévolat et dons : comment procéder pour offrir son aide

Toutes les offres sont grandement appréciées et seront mises à contribution selon les besoins et l'évolution de la situation. Les territoires spécifiquement touchés sont les suivants : Ahuntsic-Cartierville, L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, Pierrefonds-Roxboro, Sainte-Anne-de-Bellevue et Senneville.

L'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève accepte les offres de bénévolat et d'équipements : écrire à ibsg.aide@ville.montreal.qc.ca. Les bénévoles doivent indiquer leurs coordonnées et le service qu'ils désirent offrir (équipement, machinerie, main-d'oeuvre, repas chaud, etc.).

Pour l'ensemble des arrondissements et villes liées concernés (excepté pour l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève cité précédemment), les offres de soutien bénévole, de logement pour les personnes sinistrées et de dons doivent être acheminées à la Croix-Rouge canadienne par courriel à comptezsurnous@croixrouge.ca, par téléphone, au 1 800 418-1111, en ligne à Croix-Rouge canadienne. Pour faire un don monétaire, visitez la page « Secours pour les inondations printanières - Québec ».

Informations additionnelles sur les dons

Des organismes humanitaires et communautaires acceptent les dons pour venir en aide aux sinistrés.

Pour les dons monétaires

Croix-Rouge canadienne

Visitez la page « Secours pour les inondations printanières - Québec » ou appelez le 1 800 418-1111.

100 % des dons amassés seront versés directement aux victimes de la catastrophe.

Pour les dons alimentaires

Moisson Montréal :

L'organisme accepte tous les dons de denrées alimentaires non périssables à son entrepôt situé au 6880, chemin de la Côte-de-Liesse, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, H4T 2A1. Un conteneur est installé à l'extérieur afin de recueillir les denrées à toute heure de la journée. Pour plus d'information, veuillez téléphoner au 514 344-4494, poste 247.

Pour les dons de biens matériels

Ce qu'il est possible de donner : meubles, électroménagers, vêtements neufs ou en bon état, chaussures neuves ou en bon état, produits hygiéniques, cartes et messages d'encouragement, articles ménagers, jouets, livres.

Ce qui n'est pas accepté : matelas, tout article taché, déchiré, abimé ou brisé, électroménagers de plus de 20 ans, appareils électroniques, tapis, articles pour bébés (sièges d'auto, berceaux et poussettes), barbecues et bombonnes de propane, peinture.

Il est possible de déposer les dons aux endroits énumérés ci-dessous. À la fin de l'opération, les biens non réclamés par les sinistrés seront redistribués dans la communauté montréalaise.

Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal :

Les dons seront acceptés au 1930, rue de Champlain, de 8 h 30 à 16 h. De plus, vous pouvez communiquer avec la Société Saint-Vincent de Paul de Montréal au 514 526-5937.

Armée du Salut :

Les dons dont acceptés dans les six succursales du grand Montréal. Vous trouverez leurs coordonnées sur le site Internet de l'Armée du Salut, section « Magasins d'occasion ». Pour joindre l'Armée du Salut, le numéro à composer est le 514 935-7427.

État de la situation

Rappelons que la Ville de Montréal a prolongé pour une durée de cinq jours, le 9 mai dernier, l'état d'urgence dans trois arrondissements et deux villes de l'agglomération en raison d'une situation exceptionnelle due aux inondations en cours. Pour le moment, l'état d'urgence est maintenu jusqu'au 14 mai 2017. Nous invitons les citoyens à rester vigilants.

Pour savoir quoi faire en cas d'inondation, visitez la section « Se préparer et se protéger » du site Internet du Centre de sécurité civile. Pour demeurer à l'affût, consultez les messages diffusés sur les comptes Facebook (/mtlville) et Twitter (@MTL_Ville) de la Ville de Montréal.

