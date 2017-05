Des enseignes Canada 150 seront dévoilées à Calgary







Les Calgariens et les visiteurs pourront créer des souvenirs impérissables du 150e anniversaire de la Confédération.

CALGARY, le 11 mai 2017 /CNW/ - L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, a dévoilé aujourd'hui une enseigne tridimensionnelle Canada 150 afin de souligner le 150e anniversaire de la Confédération, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien. Dix-huit autres enseignes seront ainsi installées dans les capitales provinciales et territoriales ainsi que dans certains lieux touristiques incontournables. Ces structures créeront, un peu partout au pays, des lieux de rassemblement dynamiques pour les Canadiens et les visiteurs en vue de mieux célébrer ce grand moment dans l'histoire du Canada.



L'Association de l'industrie touristique du Canada, qui est responsable du projet, installera les enseignes restantes au cours des prochaines semaines. Toutes les enseignes seront en place avant le 21 juin 2017, à temps pour les célébrations qui se dérouleront partout au pays. Les structures mettent en valeur le nom Canada et le nombre 150 en rouge.

Citations

«?J'invite tous les Canadiens à admirer ces oeuvres d'art public dans leur ville. Rassemblez-vous entre famille et amis pour participer aux nombreuses activités organisées dans le cadre de cette année anniversaire exceptionnelle!?»

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

«?Grâce à ces enseignes Canada 150, nous aurons de magnifiques occasions de créer de beaux souvenirs de cette célébration unique. Alors que les Canadiens admirent ces structures étonnantes dans les villes du Canada, il s'agit d'une excellente occasion de continuer à explorer et de découvrir quelque chose de nouveau sur notre pays.?»

- L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme

Les faits en bref

Les enseignes 3D Canada 150 seront installées dans les villes suivantes : Victoria, Vancouver, Edmonton, Calgary, Banff, Regina, Winnipeg, Whitehorse, Yellowknife, Iqaluit, Toronto, Niagara Falls, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Halifax, Charlottetown et St. John's. Ils seront exposés jusqu'à la fin de 2017 au moins.

Toutes les enseignes seront installées avant le début des célébrations du Canada en fête, qui commencent le 21 juin.

Les Canadiens et les touristes sont invités à se faire photographier devant les enseignes, puis à partager leurs clichés accompagnés du mot-clic #3DCanada150 dans les réseaux sociaux.

La majorité des enseignes 3D Canada 150 mesurent 1,82 mètre (6 pieds) sur 10,97 mètres (36 pieds) et pèsent 2?722 kilogrammes (6?000 livres). Elles seront illuminées de différentes couleurs le soir.

De plus petites enseignes 3D Canada 150 mesurant 0,91 mètre (3 pieds) sur 3,05 mètres (9 pieds) seront érigées dans les capitales territoriales ainsi qu'au sommet de Brewster Gondola, à Banff.

Lien connexe

Canada 150 http://canada.pch.gc.ca/canada150

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 16:45 et diffusé par :