Une murale honorant le parcours exceptionnel de Simonne Monet-Chartrand complètera la Place qui porte son nom dans l'arrondissement de Ville-Marie







MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Une murale évoquant l'engagement de la Montréalaise Simonne Monet-Chartrand et ses valeurs de paix, d'équité et d'amour embellira dès juin la facette d'un immeuble de trois étages qui borde la Place Simonne-Monet-Chartrand. Elle sera l'oeuvre de l'artiste Dodo Ose du collectif A'Shop en collaboration avec l'organisme La SODER qui a remporté le concours lancé par le Bureau d'art public de la Ville de Montréal en janvier dernier.

Pour sa réalisation, la SODER bénéficiera d'un soutien financier de 45 000$, octroyé dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et la Ville de Montréal.

La murale finement intégrée au lieu mettra la touche finale aux travaux d'aménagement de la Place Simonne-Monet-Chartrand, autour de l'escalier reliant la rue Saint-Christophe à la rue Sherbrooke Est, dans l'arrondissement de Ville-Marie. Elle fera référence aux différents combats menés par la militante montréalaise en misant sur des couleurs lumineuses, telles que le bleu et le jaune.

« La murale de Dodo Ose sera visible tant du coté nord que sud de la rue Sherbrooke. Son ajout viendra embellir une place déjà très appréciée des résidents du quartier, tout en respectant les caractéristiques environnementales et architecturales de ce coin de l'arrondissement de Ville-Marie, a déclaré M. Denis Coderre, maire de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie. Cette nouvelle murale est un hommage à une pionnière dont le parcours exceptionnel a contribué à l'amélioration du statut des femmes. »

« En plus d'embellir un espace public, la murale de la Place Simonne-Monet-Chartrand s'inscrit dans une démarche visant à mettre en valeur le talent d'un créateur en arts visuels montréalais, en plus de rendre facilement accessible une oeuvre artistique de qualité et d'animer la vie de quartier. Cet ajout vient renforcer le milieu de vie des Montréalaises et Montréalais », a conclu Mme Manon Gauthier, responsable de la culture, du patrimoine, du design, d'Espace pour la vie ainsi que du statut de la femme au comité exécutif de la Ville de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 16:03 et diffusé par :