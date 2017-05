Les meilleurs experts internationaux se réunissent pour comprendre les multiples visages du cancer







Le second sommet mondial sur l'hétérogénéité du cancer et la médecine de précision se réunit à Washington

WASHINGTON, 11 mai 2017 /PRNewswire/ -- Des experts en cancérologie du monde entier se réuniront cette semaine lors d'un colloque où ils présenteront leurs derniers résultats liés aux nouvelles stratégies et technologies anticancéreuses visant à identifier et cibler toutes les variantes tumorales, différentes chez chaque patient ainsi que toutes les formes de la maladie. Parrainé par la Fondation internationale Menarini et Menarini-Silicon Biosystems, le colloque Resolving Cancer Heterogeneity: Drawing New Horizons in Precision Medicine (Comprendre l'hétérogénéité du cancer : ouvrir de nouveaux horizons à la médecine de précision), se tiendra au centre de congrès du Old Post Office Pavilion du 11 au 13 mai.

« L'hétérogénéité du cancer constitue un défi majeur que nous devons relever afin de diagnostiquer et traiter efficacement le cancer à l'aide d'agents thérapeutiques plus sélectifs et conçus pour chaque patient et chaque étape de la maladie », a expliqué Ignacio I. Wistuba, docteur en médecine et président du Service de recherche translationnelle en pathologie moléculaire du Centre de lutte contre le cancer MD Anderson de l'Université du Texas à Houston et coprésident du colloque. « La portée des techniques modernes de diagnostic moléculaire est souvent limitée en raison de l'hétérogénéité génétique intrinsèque des échantillons de tumeurs. Au cours des dernières années, le diagnostic du cancer s'est concentré sur des échantillons de plus en plus petits car les prélèvements de tissu tumoral pour les biopsies sont souvent limités. Par ailleurs, la totalité des cellules tumorales n'est pas représentée équitablement, ce qui pourrait conduire à une mauvaise interprétation des altérations génomiques. »

L'hétérogénéité des tumeurs se traduit par les différences entre les tumeurs de même type chez différents individus et parmi les sous-ensembles de cellules cancereuses au sein d'une même tumeur. L'hétérogénéité des tumeurs est susceptible d'avoir des répercussions sur le traitement contre le cancer et la découverte de biomarqueurs car elle peut conduire à des réponses différentes au traitement. Les différences génétiques entre les cellules cancéreuses au sein d'une tumeur pourraient expliquer pourquoi certaines cellules tumorales demeurent présentes chez un patient au terme d'un traitement anticancéreux.

« Les cellules cancéreuses circulantes ? les cellules cancéreuses libérées et disséminées dans le flux sanguin et le système lymphatique par un cancer avancé ? sont un outil prometteur permettant d'étudier l'hétérogénéité des tumeurs chez les patients, car elles permettent de représenter de manière évidente la variabilité génomique des patients. En outre, leur analyse génétique pourrait faciliter le suivi de l'évolution de la maladie et l'évaluation de l'efficacité du traitement en temps réel grâce à un test minimalement invasif, ce qui permettrait de surmonter certaines des limitations liées aux biopsies tissulaires solides », a ajouté Klaus Pantel, docteur en médecine, directeur du service de biologie des tumeurs du Centre médical universitaire Hamburg-Eppendorf et coprésident du colloque.

Suite au succès retentissant du colloque international sur l'hétérogénéité du cancer qui s'est tenu à Vérone (Italie) l'an dernier, ce congrès rassemblera des experts dans les domaines de l'oncologie clinique et élémentaire, ainsi que de la pathologie moléculaire, qui discuteront des problèmes actuels liés au traitement du cancer et des limitations des outils de diagnostic et exploreront des solutions technologiques permettant de comprendre l'hétérogénéité du cancer grâce à des prises de sang et biopsies.

À propos de la technologie DEPArray

La technologie DEPArraytm (uniquement destinée à la recherche), développée par Menarini Silicon Biosystems, répond au problème posé par l'hétérogénéité des tumeurs en permettant aux chercheurs d'isoler des cellules tumorales pures à partir d'échantillons de tissus minuscules contenant très peu de cellules tumorales. Des échantillons de quelques centaines de cellules, qui, dans de nombreux cas, sont les seuls disponibles, peuvent ensuite être analysés afin d'identifier précisément les facteurs moléculaires de la tumorigénèse. En outre, la technologie permet l'isolement de cellules tumorales circulantes (CTC) individuelles présentes dans des concentrations minimales dans le sang. L'analyse moléculaire des cellules isolées permet d'identifier les principales causes de cancer et peut aider à choisir le médicament ciblant les molécules le plus efficace dans le cadre de la recherche clinique.

À propos de la Fondation internationale Menarini

La Fondation internationale Menarini a été fondée au printemps 1976 afin de promouvoir la recherche et le savoir dans les domaines de la biologie, de la pharmacologie et de la médecine, ainsi que de l'économie et des sciences humaines. L'un des principaux instruments utilisés par la Fondation pour atteindre ses objectifs est l'organisation de congrès internationaux axés sur les disciplines médicales. La Fondation a organisé plus de 300 conférences internationales portant sur des questions médicales et biologiques innovantes et des sujets d'intérêt spécialisé dans le monde entier.

À propos de Menarini-Silicon Biosystems

Menarini-Silicon Biosystems, une société basée à San Diego, en Californie, et à Bologne, en Italie, développe des technologies et des produits qui aident les chercheurs à saisir la complexité biologique de la maladie par l'étude de cellules individuelles. La société fabrique et commercialise DEPArray Nxt, la seule plate-forme numérique de tri et de séparation cellulaire par imagerie permettant aux chercheurs cliniques de réaliser des analyses moléculaires unicellulaires sur des cellules vivantes ou inactivées depuis une cellule de précision unique. Grâce à l'acquisition du système CELLSEARCH® pour les cellules tumorales circulantes en 2017, la société offre désormais une solution de flux de travail de bout en bout pour l'énumération, l'isolement et la caractérisation moléculaire des CTC à partir d'un simple test sanguin dans le cadre d'une recherche clinique. Ce système aidera à augmenter l'utilité clinique et à établir une corrélation entre les CTC et l'efficacité de thérapies spécifiques.

L'acquisition de la gamme de produits CELLSEARCH constitue une étape majeure qui renforce la volonté stratégique de l'entreprise de devenir un fournisseur de premier plan de produits et de services de diagnostic visant à informer les décisions thérapeutiques les plus optimales pour les patients atteints de cancer. Menarini-Silicon Biosystems est une filiale à part entière du Groupe Menarini, une multinationale pharmaceutique, biotechnologie et de diagnostic basée à Florence, en Italie, dotée de plus de 130 années d'expérience et comptant plus de 16 000 employés dans plus de 100 pays.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.siliconbiosystems.com.

