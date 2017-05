Inondations au Québec - CAA-Québec offre son expertise aux sinistrés







QUÉBEC, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Devant l'ampleur de la situation, CAA-Québec offrira 5?000 $ à la Croix-Rouge et s'engage à doubler le montant amassé par ses employés. Par ailleurs, ses experts en habitation sont mobilisés pour répondre aux besoins des sinistrés, un privilège habituellement réservé à ses membres. CAA-Québec ne pouvait rester indifférent.

Depuis le début des inondations, l'équipe des services-conseils en habitation a répondu à différentes questions portant, par exemple, sur les dangers liés aux dommages causés aux immeubles par l'eau, sur l'impact des moisissures et autres. «?Il n'est plus question de membres ou non ici, les sinistrés ont des questions, des craintes, des besoins... et nous avons des gens qui peuvent les aider?», souligne Richard Lachance, président et chef de la direction de CAA?Québec.

«?Comme on le répète souvent, on dépanne des gens, pas des autos... ça prend tout son sens aujourd'hui?», d'ajouter M. Lachance.

Nos conseillers en habitation au bout du fil

Pour une durée limitée - nous serons attentifs à la demande -, les services-conseils en habitation seront offerts à tous les sinistrés, membres ou non, et ce, gratuitement. Nos experts conseilleront les gens notamment quand viendra le temps de nettoyer, décontaminer et restaurer leur demeure inondée et pourront les diriger vers les bonnes ressources.

Les services-conseils sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h :

Un seul numéro de téléphone à composer : 1 877 229-6949

Une seule adresse à utiliser : infohabitation@caaquebec.com

Un permis, gage de crédibilité

CAA-Québec rappelle l'importance de ne pas confier ses travaux à n'importe qui. Afin d'éviter de nouveaux problèmes, il est essentiel d'opter pour une entreprise ayant pignon sur rue, une licence et des assurances.

Et il en va de même pour les services d'assistance routière. Pour sa part, CAA-Québec est venu en aide à près d'une centaine de personnes aux prises avec une voiture inondée.

À propos de CAA-Québec

CAA-Québec, organisme à but non lucratif, assure la tranquillité d'esprit à chacun de ses membres en lui offrant des avantages, des produits et des services de haute qualité dans les domaines de l'automobile, du voyage, de l'habitation et de l'assurance.

SOURCE CAA-Québec

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 16:32 et diffusé par :