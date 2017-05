Avis aux médias - Postes Canada vous fait entrer dans la course des célébrations des 50 premières années du Formula 1 Grand Prix du Canada







MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW/ - Des pilotes légendaires qui maîtrisent la puissance extrême à une vitesse incroyable avec agilité, audace et courage : voilà comment les courses automobiles de Formula 1 suscitent l'enthousiasme des adeptes à Montréal, au Canada et dans le monde entier.

Le lundi 15 mai, Postes Canada et le Groupe de Course Octane Inc. fêteront cinq décennies de courses de F1 en dévoilant un jeu de timbres soulignant le 50e anniversaire du Formula 1 Grand Prix du Canada.

QUOI : Dévoilement d'un jeu de timbres soulignant le 50e anniversaire du Formula 1 Grand Prix du Canada



QUAND : Le lundi 15 mai, à 16 h 30.



OÙ : 1700 La Poste

1700, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, Québec

(à l'intersection des rues Notre-Dame et Richmond)



Prière de confirmer votre présence : D'ici le vendredi 12 mai à 17 h.

Sandrine Garneau-Le Bel, attachée de presse - coordonnatrice des communications

Groupe de Course Octane Inc.

514 350-4731, poste 233, ou sgarneau@octanemanagement.ca

SOURCE Postes Canada

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 16:20 et diffusé par :