NetEase poursuit une solide lancée et maintient une forte croissance au cours du premier trimestre de 2017







HANGZHOU, Chine, le 11 mai 2017 /CNW/ - NetEase, Inc. (NASDAQ : NTES), l'un des plus grands fournisseurs de services de jeux en ligne en Chine, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers non vérifiés pour le premier trimestre prenant fin le 31 mars 2017.

NetEase est en tête de l'industrie avec des résultats exceptionnels au cours du premier trimestre démontrant un total de revenus nets de 13,6 milliards RMB (2,0 milliards de dollars US), une augmentation de 72,3% par rapport à la même période l'an dernier. Grâce à un portefeuille solide et diversifié de jeux mobiles qui donne d'excellents résultats, les revenus nets provenant des jeux en ligne a atteint 10,7 milliards RMB (1,6 milliards de dollars US), une augmentation de 78,5% par rapport à la même période l'an dernier. Les profits bruts se chiffrent à 7,5 milliards RMB (1,1 milliards de dollars US), une augmentation de 63,2% sur douze mois.

Le plus récent succès commercial de la compagnie, Onmyoji a entraîné plus de 200 millions de téléchargements à travers le monde et s'est mérité le titre de meilleur jeu mobile en 2016, au même titre que Pokemon Go et Clash Royale dans le cadre du classement des jeux de l'année par Facebook. Entretemps, la version PC internationale de Onmyoji, en chinois traditionnel, a fait ses débuts sur Facebook Gameroom lors d'une récente conférence. Les jeux mobiles les plus populaires tels que Fantasy Westward Journey, Ghost, et Westward Journey ont maintenu leur popularité et comptent parmi les 10 jeux mobiles les plus lucratifs du iOS App Store en Chine. De plus, les jeux Netease ont effectué le lancement du jeu Minecraft chinois sur les lieux du parc aquatique Water Cube de Pékin. La compagnie a également lancé de nouveaux jeux mobiles, y compris Land of Glory, Mist World et Demon Seals, qui ont tous été très bien accueillis.

NetEase continue d'accélérer son développement international en créant de nouvelles expériences de jouabilité immersives. En plus des jeux existants tels que Tome of the Sun, Eternal Arena et Twilight Pioneers sur la plateforme Google VR, NetEase a lancé en janvier Immortal Conquest - un jeu de stratégie de guerre MMO, où les participants construisent et gèrent leurs propres villes, sur plus de 2 millions de parcelles de terrain et collaborent avec d'autres joueurs afin de conquérir le monde. En février, Revelation, le jeu PC développé par NetEase, a été introduit en Europe et aux États-Unis; il s'agit d'un jeu de fantaisie mythique chinois comportant des éléments graphiques de type infographie. En outre, le plus récent jeu Crusaders of Light offre une expérience MMORPG authentique pour les téléphones et tablettes mobiles, avec un monde de fiction 3D exceptionnel rempli de paysages luxuriants, de donjons périlleux et de butin convoité. Ce jeu est maintenant en prélancement dans un nombre limité de pays, alors que son lancement international sera effectué au cours de l'été.

À propos de NetEase

NetEase, Inc. (NASDAQ : NTES) est une des plus grandes compagnies de technologie d'Internet en Chine. Engagée à offrir des services en ligne axés sur le contenu, la communauté, la communication et le commerce, la compagnie NetEase développe et opère certains des jeux PC et mobiles les plus populaires en Chine, en plus d'offrir des services de publicité, de courrier électronique et de commerce électronique. En collaboration avec Blizzard Entertainment, Mojang AB (une filiale de Microsoft) et autres concepteurs de jeux internationaux, NetEase opère également certains des jeux en ligne internationaux les plus populaires en Chine. Pour plus d'information, veuillez visiter le site : http://ir.netease.com/.

