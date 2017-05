Le premier ministre annonce un changement aux échelons supérieurs de la fonction publique







OTTAWA, le 11 mai 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui le changement suivant aux échelons supérieurs de la fonction publique :

David Vigneault, actuellement secrétaire adjoint du Cabinet, Sécurité et Renseignement, Bureau du Conseil privé, devient directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, à compter du 19 juin 2017.

Jeffrey Yaworski, actuellement directeur adjoint des Opérations, devient directeur intérimaire du Service canadien du renseignement de sécurité, à compter du 27 mai jusqu'au 18 juin 2017.

Le premier ministre a profité de cette occasion pour féliciter Michel Coulombe, à l'occasion de son départ à la retraite de la fonction publique, après une brillante carrière de plus de 36 ans marquée par l'excellence et le dévouement à la protection et à la sécurité de notre pays.

