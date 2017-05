Le maire de Montréal annonce la réalisation d'une oeuvre d'art mural de l'artiste Josée Dubeau à l'École de cirque de Verdun







MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, et Mme Manon Gauthier, responsable au comité exécutif de la culture, du patrimoine, du design, d'Espace pour la vie ainsi que du statut de la femme, ont annoncé mercredi, lors de la séance du comité exécutif, l'octroi d'un montant de 100 258,20 $ pour la réalisation de l'oeuvre d'art mural « Chorégraphies cartographiques » de l'artiste en arts visuels Josée Dubeau.

« Chorégraphies cartographiques » sera installée au Lieu culturel de proximité (maison de la culture) et École de cirque de Verdun (édifice Guy-Gagnon) et inaugurée le 25 août prochain. Cette oeuvre d'envergure, la première à être réalisée dans le cadre du Volet 3 du Programme d'art mural, est entièrement financée par la ville centre.

« Dans ses politiques et programmes, la Ville de Montréal a notamment pour objectifs d'améliorer la qualité des milieux de vie, de favoriser l'accès aux arts et à la culture, d'encourager l'engagement des citoyens dans l'amélioration de leur milieu, d'entretenir et d'embellir la ville, en soutenant et en mettant en valeur la création artistique. Cette nouvelle oeuvre permettra de poursuivre nos objectifs et de continuer de nous démarquer comme métropole culturelle où l'art public est bien présent », a affirmé le maire Denis Coderre.

Concours

Rappelons qu'en janvier dernier, la Ville avait lancé un concours s'adressant aux artistes en arts visuels. Le programme de l'oeuvre visait la réalisation d'une murale ayant comme canevas les murs de briques de la portion ouest de l'édifice Guy-Gagnon en cours de réhabilitation.

« L'oeuvre s'intègre harmonieusement au bâtiment et entrera en dialogue avec celui-ci. Elle fera aussi écho à l'oeuvre de l'artiste Yann Pocreau qui se trouvera du côté est du bâtiment. Au fil des ans, le laiton qui la compose se transformera et témoignera du dynamisme et de l'innovation de cette oeuvre publique », a expliqué Mme Gauthier.

À propos du Programme d'art mural

Lancé en 2016, le Programme d'art mural s'est doté d'un budget de 725 000 $ pour l'année 2017 afin de soutenir des projets à réaliser sur l'ensemble du territoire montréalais. Les deux premiers volets s'adressent aux OBNL, tandis que le volet 3 s'adresse aux artistes professionnels et vise l'innovation artistique par la réalisation annuelle d'une murale sur un bâtiment appartenant à la Ville qui s'ajoute à la collection d'oeuvres municipales.

L'octroi de ce contrat devra être approuvé par le conseil municipal, lors de la séance du 15 mai prochain.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

