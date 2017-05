Web of Science s'associe avec Digital Measures pour faciliter la production des rapports d'activités en temps réel du corps professoral







Grâce à l'intégration de contenus par le biais des appels API réguliers, les abonnés gagnent du temps lors de la saisie des données avec des mises à jour homogènes et une précision améliorée.

PHILADELPHIE, 11 mai 2017 /CNW/ - Pour de nombreux établissements d'enseignement, maintenir à jour les activités et les profils du corps professoral nécessite beaucoup de temps de saisie de données. Grâce au nouveau partenariat annoncé entre Clarivate Analytics et Digital Measures, les contenus de Web of Science et InCites sont maintenant intégrés dans Activity Insighttm, le logiciel de Digital Measures pour la production des rapports d'activités du corps professoral, permettant la mise à jour en temps réel du profil du corps professoral. L'intégration utilise des appels d'API dans les contenus Web of Science afin de maintenir à jour et pertinentes les activités du corps professoral.

Plus d'un siècle de couverture exhaustive investie dans la recherche la plus influente réalisée au monde a porté le nombre des références citées dans Web of Science à plus de 1 milliard et ce nombre continue à grimper. La gestion de ce volume de références peut se révéler difficile pour les administrateurs académiques.

« Faciliter la saisie des données pour nos clients Activity Insight a toujours été pour nous une tâche prioritaire », a précisé M. Matt Bartel, PDG et fondateur de Digital Measures. « En permettant au corps professoral de s'intégrer automatiquement à Web of Science, l'une des bases de données de citations les plus importantes et les plus respectées au monde, témoigne de notre engagement à améliorer l'efficacité et à aider nos clients à gagner un temps considérable. Les membres du corps professoral accomplissent un travail remarquable et il s'agit ici d'une étape importante pour les aider à partager leurs réalisations. »

Grâce à ce partenariat, les abonnés actuels à Web of Science auront accès à la liste complète des contenus intégrés :

Arts & Humanities Citation Index (Répertoire des citations pour la catégorie des Arts & Sciences humaines)

Science Citation Index Expanded (Répertoire élargi des citations pour la catégorie des Sciences)

Social Sciences Citation Index (Répertoire des citations pour la catégorie des Sciences sociales)

Book Citation Index (Répertoire des citations pour la catégorie des Publications)

Emerging Sources Citation Index (Répertoire des citations pour la catégorie des Sources émergentes

Conference Proceedings Citation Index - Science/Social Sciences and Humanities Edition (Répertoires des citations pour les Travaux d'un congrès - Édition des Sciences/Sciences sociales et Sciences humaines)

InCites

« Ce partenariat nous permet de poursuivre notre expansion dans la catégorie adressable des outils de flux de travaux dans la recherche afin que les clients actuels et futurs puissent optimiser l'usage des contenus de Web of Science », a commenté M. Emmanuel Thiveaud, directeur de la recherche analytique chez Clarivate. « Nous sommes très heureux de continuer à établir des partenariats importants qui permettent à nos clients mutuels de répondre de manière efficace et rentable aux besoins du corps professoral en matière de gestion et d'évaluation avec des données et des indicateurs qui sont fiables. »

Pour de plus amples renseignements sur la façon d'importer directement des contenus et des données d'analyse à partir de Web of Science dans Activity Insight, veuillez communiquer avec Jim Samuel chez Clarivate ou Stacy Becker chez Digital Measures.

Clarivate Analytics

Clarivatetm Analytics accélère le rythme de l'innovation en fournissant des données et des analyses fiables aux clients partout dans le monde, leur permettant de découvrir, de protéger et de commercialiser leurs nouvelles idées, plus rapidement. Anciennement, une division de propriété intellectuelle et de sciences de Thomson Reuters, nous détenons et exploitons un éventail de principales entreprises par abonnement axées sur la recherche scientifique et académique, l'analyse des brevets et les normes réglementaires, la protection des marques de commerce, les renseignements pharmaceutiques et biotechnologiques, la protection du domaine de la marque et la gestion de la propriété intellectuelle. Clarivatetm Analytics est désormais une société indépendante comptant plus de 4 000 employés et exerçant nos activités dans plus de 100 pays. Elle détient également des marques bien connues qui incluent Web of Sciencetm, Cortellistm, Thomson Innovationtm, Derwent World Patents Indextm,CompuMarktm, MarkMonitor® et Techstreettm entre autres. Pour de plus amples renseignements, veuillez nous visiter à clarivate.com.

Digital Measures

Digital Measures se consacre exclusivement à la gestion, à la production de rapports et au flux de tâches des données basés sur le Web pour les universités. Plus de 250 000 professeurs d'université dans 60 % des plus grandes universités aux États-Unis et des universités dans plus de 15 pays se fient à Activity Insighttm, la solution à la pointe du secteur pour la production des rapports d'activités du corps professoral. Cette société, dont le siège est établi à Milwaukee, au Wisconsin, a été fondée en 1999. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le digitalmeasures.com.

