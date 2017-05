ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (AMEM) et ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (AMIC) s'entendent sur un nouveau contrat de travail avec le syndicat des Métallos







LONGUEUIL, QC, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les membres du Syndicat des Métallos d'AMEM et AMIC ont voté pour l'acceptation d'une nouvelle convention collective. Le nouveau contrat de travail d'une durée de 4 ans, sera en vigueur jusqu'au 28 février 2021. La convention collective précédente venait à échéance le 1er mars 2017.

Avec ses 2 400 emplois directs, jusqu'à 10 000 emplois indirects et des retombées économiques de l'ordre de C$ 3,2 G de dollars générés au cours des derniers quatre ans au Québec, dont 46% directement sur la Côte-Nord, AMEM/AMIC est le plus grand employeur et l'un des plus importants acteurs économiques de la région.

SOURCE ArcelorMittal

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 15:54 et diffusé par :