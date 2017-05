EURO RESSOURCES ANNONCE SES BÉNÉFICES POUR LE PREMIER TRIMESTRE CLOS LE 31 MARS 2017







Paris, France, le 11 mai 2017 : EURO Ressources S.A. (« EURO » ou la « Société ») (Paris : EUR) a publié aujourd'hui ses résultats financiers intermédiaires non audités, préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») pour le premier trimestre clos le 31 mars 2017. Ces résultats financiers intermédiaires non audités ont été approuvés par le Conseil d'administration le 11 mai 2017. Sauf mention contraire, tous les montants sont exprimés en euros (« ? »).

Faits marquants

Au premier trimestre 2017, EURO a fait état d'un bénéfice net en IFRS de 4,1 millions d'euros (0,066 ? par action), stable par rapport à celui du premier trimestre 2016.

« La situation financière d'EURO reste solide. La direction continue de rechercher des opportunités de croissance pour enrichir le portefeuille d'actifs de la Société », a commenté Benjamin Little, Directeur-Général.

Liquidités et sources de financement

Au 31 mars 2017, le montant de la trésorerie s'élevait à 16,4 millions d'euros contre 11,1 millions d'euros au 31 décembre 2016. EURO estime que sa capacité d'autofinancement est suffisante pour financer ses besoins opérationnels courants.

Résultats financiers

Comparaison des trimestres clos les 31 mars 2017 et 2016

Les produits étaient de 6,5 millions d'euros au titre du premier trimestre 2017, soit une hausse de 14 % par rapport aux produits de 5,7 millions d'euros enregistrés au premier trimestre 2016. Ces produits provenaient essentiellement de la redevance de la mine Rosebel de 6,4 millions d'euros, (contre 5,6 millions d'euros au premier trimestre 2016). Cette hausse des produits s'explique par une production d'or supérieure de 78 272 onces durant le premier trimestre de 2017 comparativement aux 71 723 onces au premier trimestre de 2016 (0,4 million d'euros), par l'augmentation du cours moyen de l'or de 1 219 dollars U.S. l'once au premier trimestre de 2017, comparativement à 1 183 dollars U.S. l'once au premier trimestre 2016 ( 0,3 million d'euros), et par la baisse de la devise euro (0,1 million d'euros). Les autres redevances sont imputables à des tiers en Guyane française pour 0,1 million d'euros au cours du premier trimestre 2017 (contre 0,1 million d'euros au premier trimestre 2016).

Au premier trimestre 2017, la Société a comptabilisé des charges d'exploitation de 0,15 million d'euros, contre des charges d'exploitation affichant un solde créditeur de 0,015 million d'euros au titre de la même période en 2016. La différence s'explique principalement par un ajustement des charges administratives de 2015, comptabilisé au premier trimestre 2016.

Les dotations aux amortissements se sont élevées à 0,19 million d'euros au premier trimestre 2017, contre 0,14 million d'euros sur la même période en 2016, une augmentation qui s'explique principalement par une baisse des réserves aurifères à la mine Rosebel.

Au premier trimestre 2017, EURO a comptabilisé une charge d'impôt sur le résultat de 2,1 millions d'euros, à comparer avec un montant de 1,5 million d'euros au premier trimestre de 2016. Cette hausse tient principalement à une augmentation du résultat imposable et aux écarts de conversion.

Perspectives

Il est prévu que la redevance Rosebel apporte à la Société des produits compris entre environ 25,8 millions d'euros et 26,7 millions d'euros (soit entre 27,8 millions de dollars U.S. et 28,8 millions de dollars U.S.) en 2017. Ces produits avant impôt sont basés sur un cours de l'or établi à 1 250 dollars U.S. l'once et sur un taux de change de 1,08 dollar U.S. pour 1 euro. L'incidence des fluctuations du cours moyen de l'or sur le chiffre d'affaires annuel d'EURO, sur la base d'une production estimée de 316 000 onces, se chiffrerait à environ 3,1 millions de dollars U.S. pour chaque variation de 100 dollars U.S. l'once. Les flux de trésorerie d'EURO devraient être affectés principalement par le versement d'impôts sur les bénéfices, dans la mesure où il n'existe aucune perte fiscale pouvant être reportée à déduire des impôts à payer futurs. EURO estime que ses flux de trésorerie seront suffisants pour financer tous ses frais généraux et dépenses associées.

À propos d'EURO

EURO est une société française dont le principal actif est une redevance payable par IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») au titre de la production d'or de la mine Rosebel au Suriname (la « redevance Rosebel »). La mine d'or Rosebel est détenue à 95 % et exploitée par IAMGOLD. Environ 62,5 millions d'actions d'EURO sont en circulation. IAMGOLD France S.A.S., filiale indirecte en propriété exclusive d'IAMGOLD (« IAMGOLD »), détenait approximativement 89,71 % des actions en circulation d'EURO au 31 mars 2017.

Notes concernant les prévisions : certaines déclarations de ce communiqué sont des prévisions. Les investisseurs sont avertis contre l'imprévisibilité inhérente aux prévisions, car celles-ci comportent des risques et des incertitudes. Il ne peut y avoir de certitude que l'évolution de la Société soit celle anticipée par sa direction.

Ce communiqué n'est pas destiné à la distribution aux agences de presse américaines, ni à la diffusion aux États-Unis. Les valeurs mobilières mentionnées dans les présentes n'ont pas été inscrites en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (« Securities Act ») et ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis ou à une personne des États-Unis sans inscription en vertu de la Securities Act ou sans dispense des exigences d'inscription de cette loi.

Des informations supplémentaires sur EURO Ressources S.A. sont disponibles sur le site SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Pour toute autre demande de renseignement, veuillez-vous adresser à :

