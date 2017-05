M. Yussuff est élu par acclamation et les délégués du CTC choisissent une nouvelle direction







TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 11 mai 2017) - Les déléguées et délégués à la 28e Assemblée générale du CTC ont élu la direction du CTC pour le prochain mandat allant de 2017 à 2020.

Hassan Yussuff a été élu par acclamation pour un deuxième mandat au poste de président du CTC. Il avait été élu à la présidence pour la première fois au cours de l'Assemblée générale du CTC tenue à Montréal en 2014, devenant ainsi la première personne de couleur à diriger le mouvement syndical canadien.

« J'ai hâte de collaborer avec cette équipe très talentueuse et très déterminée pour faire fond sur les victoires que nous avons remportées depuis trois ans et nous rapprocher d'un avenir plus juste pour tous les travailleurs et les travailleuses », a dit M. Yussuff.

Marie Clarke Walker a été élue pour remplacer Barbara Byers, qui prend sa retraite, au poste de secrétaire-trésorière. Madame Walker était vice-présidente exécutive du CTC depuis son élection à ce poste pour la première fois en 2002. Elle a été la première femme racialisée et la plus jeune personne à occuper ce poste.

Donald Lafleur a été réélu pour un second mandat au poste de vice-président exécutif. M. Lafleur a été élu à ce poste pour la première fois au cours de l'Assemblée générale du CTC qui a eu lieu à Montréal en 2014.

Le vice-président exécutif nouvellement élu Larry Rousseau était auparavant vice-président exécutif régional de l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) représentant la Région de la capitale nationale.

Au cours de la semaine, les déléguées et délégués ont débattu de questions telles que la transition juste pour une économie plus verte, l'amélioration de la protection des membres de groupes recherchant l'équité, la création de bons emplois au Canada pour mettre fin au travail précaire et la lutte pour un salaire minimum de 15 $ l'heure. Ils ont entendu des conférencières et conférenciers inspirants tels que Rachel Notley, Première ministre de l'Alberta. Cela a aidé à établir un fort mandat dont doter la direction entrante qui est axé sur un avenir juste pour tous les travailleurs et les travailleuses du Canada.

Les déléguées et délégués à l'Assemblée ont également élu de nouveaux représentants en matière d'équité pour les trois prochaines années aux différents comités du CTC sur l'équité. Il s'agit des personnes représentant les LGBTQ, les jeunes travailleurs et travailleuses, les travailleurs et travailleuses de couleur, les travailleurs et travailleuses autochtones et les travailleurs et travailleuses ayant un handicap, ainsi que des représentantes et représentants de toutes les régions du Canada.

Les nouveaux dirigeants et dirigeantes et membres du Conseil ont été assermentés plus tard dans la journée.

