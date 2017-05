Avis aux médias - Le gouverneur général visitera Halifax







OTTAWA, le 11 mai 2017 /CNW/ - Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, sera à Halifax le samedi 13 mai 2017.

Au cours de sa visite, Son Excellence et le coauteur Tom Jenkins présenteront leur nouveau livre Ingénieux à l'Université Dalhousie. Le gouverneur général prendra aussi la parole lors de la série The Walrus Talks Conversations sur le Canada : Nous désirons une patrie meilleure, dans le cadre de l'escale de la tournée nationale à Halifax.

Vous trouverez ci-après l'itinéraire détaillé de Son Excellence.

Le samedi 13 mai

12 h

Conversation sur scène au sujet d'Ingénieux

Durant une conversation sur scène animée par Richard Florizone, président de l'Université Dalhousie, le gouverneur général et M. Jenkins parleront de leur livre Ingénieux. La conversation sera suivie d'une période de questions et d'une séance de dédicace. L'évènement sera diffusé en continu en ligne à http://dal.ca/livestream.



Publié simultanément en anglais et en français par Signal/McClelland & Stewart (une division de Penguin Random House Canada) et Les Éditions La Presse, Ingénieux décrit des centaines d'inventions canadiennes ayant rendu le monde plus intelligent, solidaire, fraternel, sûr, sain, riche et heureux. Les coauteurs ont travaillé sans relâche pour que cet ouvrage reflète l'étendue et la variété des innovations que le Canada a offertes au monde. Elles sont répertoriées selon leur impact sur la société, de l'ampoule à l'hélice, en passant par la radio électrique, la fermeture à glissière, le gilet de sauvetage et le basketball, sans oublier le beurre d'arachide et Superman.

Pavillon Kenneth C. Rowe, Université Dalhousie, 6100, avenue University

OUVERT AUX MÉDIAS

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Shona Cook, Signal/McClelland & Stewart, 416-957-1576

15 h

Série The Walrus Talks Conversations sur le Canada : Nous désirons une patrie meilleure

Dans le cadre de la tournée nationale des Walrus Talks visant à souligner le 150e anniversaire de notre pays et le 50e anniversaire de l'Ordre du Canada, Son Excellence prononcera une allocution sur les façons dont cette série de conférences unique en son genre a incité les Canadiens à concevoir de nouvelles idées pour le Canada d'aujourd'hui et de demain. Seront aussi présents à l'évènement les membres de l'Ordre du Canada Fred Fountain, Molly Johnson, Charles Pachter et Jane Urquhart, ainsi que les nouvelles voix Desmond Cole, Anand Mahadevan, Aaron Taylor et Rebecca Thomas. L'évènement sera diffusé en continu en ligne à www.thewalrus.ca/live.

La Fondation Walrus, en partenariat avec l'Ordre du Canada et Canada 150, présente une tournée nationale axée sur l'avenir de notre pays et mettant en vedette 50 membres de l'Ordre du Canada et 50 jeunes leaders. Elle cherche à offrir aux Canadiens des occasions de participer aux activités et de célébrer ensemble tout en contribuant à approfondir la compréhension du Canada, de sa population et de l'identité canadienne. La tournée se poursuit jusqu'au 31 mai 2017. Pour en savoir plus et obtenir les dates des activités de la tournée, visitez :

www.thewalrus.ca/canada150.

La devise de l'Ordre du Canada, DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (Ils désirent une patrie meilleure), est la source d'inspiration de la tournée. Le 50e anniversaire de l'Ordre sera célébré tout au long de l'année au moyen d'initiatives spéciales et de partenariats. Pour participer aux célébrations, veuillez consulter le site OC50.gg.ca.

Musée canadien de l'immigration du Quai 21, 1055, chemin Marginal

OUVERT AUX MÉDIAS

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Cailin Cooper, Fondation Walrus, 416?802-4453 (cell) cailin@thewalrus.ca

