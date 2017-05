Invitation aux médias - Point de presse concernant les efforts déployés au Québec pour la réduction des méfaits liés aux drogues et visite des locaux aménagés pour offrir des services d'injection supervisée







QUÉBEC, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, fera état des efforts du Québec en matière de réduction des méfaits liés aux drogues. Par la suite, la ministre prendra part à une visite des locaux aménagés pour offrir des services d'injection supervisée. Cet événement se déroule, notamment, dans le cadre du Sommet francophone sur la réduction des méfaits liés aux drogues et de la 25e conférence internationale sur la réduction des méfaits, qui se tiennent respectivement le 13 mai et du 14 au 17 mai prochains à Montréal.





DATE : 12 mai 2017



HEURE DU POINT DE PRESSE : 13 h 30 HEURE DE LA VISITE : 14 h



LIEU : CLSC des Faubourgs

Salle située au 6e étage

66, rue Sainte-Catherine Est

Montréal (Québec) H2X 1K6





SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 15:03 et diffusé par :