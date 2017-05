Avis aux médias - Visite du gouverneur général à Toronto







OTTAWA, le 11 mai 2017 /CNW/ - Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, sera à Toronto le lundi 15 mai 2017 pour faire la promotion de l'esprit d'innovation auprès des jeunes et des entrepreneurs canadiens.

Au cours de la matinée, le gouverneur général prononcera un discours au Petit déjeuner de prière de l'Ontario. Par la suite, Son Excellence s'adressera à des étudiants du programme SHAD à l'université Ryerson pour leur parler d'innovation. Plus tard dans la journée, il prononcera une allocution au cours de la conférence Discovery.

Voici l'itinéraire détaillé de Son Excellence.

Toronto (Ontario)

Lundi 15 mai

7 h

Discours principal au Petit déjeuner de prière de l'Ontario

Son Excellence prononcera le discours principal à l'occasion du 49e Petit déjeuner de prière de l'Ontario. Le Petit déjeuner de prière de l'Ontario est une activité annuelle qui offre à des membres de la communauté chrétienne l'occasion de se rassembler et d'offrir leur soutien à des députés provinciaux et à des conseillers municipaux par la prière. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.ontarioprayerbreakfast.ca (en anglais seulement).

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

10 h

Discussion sur l'innovation avec des étudiants du programme SHAD à l'Université Ryerson

Le gouverneur général et Tim Jackson, président et chef de la direction de SHAD, engageront un dialogue informel au sujet de l'innovation avec des étudiants participant au programme SHAD de 2017 à l'Université Ryerson. La conversation sera suivie d'une période de questions. Ce dialogue informel s'inscrit dans le cadre du lancement de SHAD à l'Université Ryerson, qui est la 13e université canadienne à s'associer à ce programme primé. L'événement sera diffusé en direct à www.shad.ca/SHADRyersonWebcast.htm.

Chaque année, SHAD donne l'occasion à 800 étudiants de l'ensemble du Canada et du monde entier de participer à un programme estival d'un mois dans une université hôte canadienne. Le programme est axé sur les sciences, la technologie, l'ingénierie, les arts et les mathématiques (STIAM). Pour de plus amples renseignements, prière de consulter www.shad.ca/.

Université Ryerson, Centre d'apprentissage des étudiants, 341, rue Yonge, Toronto

OUVERT AUX MÉDIAS

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Teddy Katz, 647?505?8095, teddy@shad.ca

12 h 30

Allocution à l'occasion de l'ouverture officielle de Discovery 2017

Son Excellence prononcera une allocution sur l'importance de l'innovation à l'occasion de l'ouverture officielle de Discovery, la plus importante conférence canadienne sur le passage de l'innovation à la commercialisation. Préalablement, Son Excellence visitera l'exposition pour rencontrer les participants.

Présentée par les Centres d'excellence de l'Ontario (CEO), Discovery réunit des acteurs clés de l'industrie, des universités, du gouvernement et du milieu de l'investissement, ainsi que des entrepreneurs et des étudiants qui recherchent des possibilités de collaboration. Pour de plus amples renseignements, prière de consulter www.ocediscovery.com (en anglais seulement)

Palais des congrès du Toronto métropolitain, édifice sud, niveau 800, 222, boulevard Bremner

OUVERT AUX MÉDIAS

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Andrew Robertson, 416- 861-1092 poste 1092, Andrew.Robertson@oce-ontario.org

