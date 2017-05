La CSPAAT dispose d'un nouvel outil pour mesurer la santé et la sécurité au travail







TORONTO, le 11 mai 2017 /CNW/ - La Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) a élaboré un nouvel outil, l'indice de santé et de sécurité. Celui-ci permet de mesurer la santé et la sécurité globales des lieux de travail de l'Ontario.

L'indice de santé et de sécurité condense une grande quantité de données en une seule mesure afin de montrer le rendement global des lieux de travail de l'Ontario d'une année à l'autre et ainsi déterminer s'ils sont sécuritaires et s'ils le deviennent davantage. Il s'agit du premier indice de ce genre en Amérique du Nord.

« Tout le monde en Ontario a intérêt à ce que les lieux de travail soient aussi sains et sécuritaires que possible », dit Tom Teahen, président-directeur général de la CSPAAT. « L'indice de santé et de sécurité fournit une vue globale des lieux de travail de l'Ontario afin que nous puissions savoir ce qui fonctionne bien et ce qui doit être amélioré. »

L'indice de santé et de sécurité est fondé sur cinq catégories de données : prévention, habilitation des travailleurs, culture d'entreprise, exécution de la loi et lésions. La CSPAAT utilisera les données recueillies jusqu'en avril 2017 comme point de référence et publiera annuellement, à partir de l'été 2018, les nouvelles données accompagnées de la mesure globale.

« Le nouvel indice de santé et de sécurité de la CSPAAT intègre des données de diverses sources en une seule mesure qui peut être suivie au fil du temps », explique Matthew Stewart, directeur adjoint, Prévision nationale du Conference Board du Canada. « La méthodologie que la CSPAAT a utilisée pour créer l'indice de santé et de sécurité est solide, et l'indice sera un outil inestimable pour faire le suivi du rendement en matière de santé et sécurité de l'Ontario. »

L'indice de santé et de sécurité est un outil fondé sur les preuves qui peut aider la CSPAAT, les employeurs et les autres partenaires du système de sécurité à déterminer les points à améliorer ainsi qu'à faire le suivi des améliorations apportées. L'indice a été conçu de façon à pouvoir être adapté par les autres commissions des accidents du travail à travers le Canada.

« Nous aimerions voir l'indice de santé et de sécurité devenir un effort véritablement pancanadien », dit Elizabeth Witmer, présidente du conseil d'administration de la CSPAAT. « Il s'agit d'un outil précieux pour comprendre le système de santé et sécurité, et c'est avec plaisir que nous partagerons ce que nous avons appris en l'élaborant. »

Vous pouvez trouver l'indice de santé et de sécurité sur Indicesantésécurité.ca.

