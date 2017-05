La ministre Chagger présente la Nouvelle vision du tourisme du Canada à l'occasion de Rendez-vous Canada







La ministre lance un plan ambitieux en 20 points dans le but de renforcer le secteur canadien du tourisme

CALGARY, le 11 mai 2017 /CNW/ - Le Canada fait concurrence à plusieurs autres pays pour se classer au rang des meilleures destinations touristiques mondiales. La venue d'un plus grand nombre de touristes internationaux aura plusieurs avantages pour le Canada, notamment davantage d'emplois pour les jeunes et de meilleures affaires pour les petites entreprises de toutes les régions.

Le secteur du tourisme a connu une année record l'an dernier. La Nouvelle vision du tourisme du Canada est un plan clair adopté par le gouvernement du Canada pour faire fond sur cette réussite et pour maintenir la croissance et la création d'emplois dans ce secteur pendant de nombreuses années à venir. C'est le message qu'a livré la leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger, lors du dévoilement de la Nouvelle vision du tourisme du Canada. La ministre prononçait une allocution lors d'un dîner dans le cadre de l'événement Rendez-vous Canada.

La Nouvelle vision du tourisme fait état de 20 enjeux prioritaires. Le plan prévoit des investissements dans des activités de marketing plus dynamiques et soutenues; fait état de mesures qui faciliteront l'arrivée de visiteurs au pays et leurs déplacements à l'intérieur du Canada; et indique de quelle manière les entreprises et exploitants canadiens du tourisme recevront un soutien pour innover et mettre à jour et rehausser leur offre de produits et services.

La ministre Chagger a également lancé un site Web qui présente la Nouvelle vision du tourisme du Canada, fournissant ainsi aux entreprises et aux exploitants touristiques des renseignements à jour sur le tourisme au Canada. Le gouvernement a pris cette mesure pour appuyer trois engagements énoncés dans la vision :

Faire augmenter de 30 %, d'ici 2021, le nombre de touristes internationaux venant au Canada;

Faire doubler le nombre de visiteurs de la Chine, également d'ici 2021;

Positionner le Canada pour accéder, d'ici 2025, au classement des 10 destinations les plus visitées au monde.

Citations

« C'est un immense plaisir pour moi d'être de retour à Rendez-vous Canada et d'y voir un nombre record de participants. Je suis heureuse de rencontrer de nombreuses personnes très travaillantes qui accueillent les visiteurs au Canada et qui contribuent à la croissance de l'industrie touristique d'un océan à l'autre. Le tourisme représente beaucoup d'emplois pour la classe moyenne dans les communautés de toutes les régions du pays. Le Canada compte 200 000 entreprises touristiques qui emploient 1,7 million de personnes. Le gouvernement a adopté la Nouvelle vision du tourisme, qui constitue un plan clair pour faire fond sur ces réussites et pour mettre en lumière nos paysages spectaculaires, nos expériences exceptionnelles et notre culture unique devant le monde entier. »

-- La leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger

« Que d'excellentes nouvelles! L'industrie du tourisme connaît une période fructueuse, et le soutien de notre actionnaire est essentiel pour soutenir notre réussite commune. »

-- Le président-directeur général de Destination Canada, David Goldstein

« D'année en année, l'événement Rendez-vous Canada fait la démonstration au monde entier de la force et de la diversité de notre industrie, ainsi que des possibilités qu'elle offre. Le nombre record de participants cette année est la preuve que l'industrie canadienne du tourisme est prête à accueillir plus de visiteurs, à connaître une forte croissance et à créer des emplois. Le gouvernement du Canada joue un rôle de partenaire essentiel pour assurer la croissance durable de notre secteur. Nous tenons à remercier particulièrement la ministre Chagger de son leadership et de son appui. La Nouvelle vision du tourisme du Canada contribuera à rehausser le profil du pays à l'étranger, à faire progresser les projets gouvernementaux et à la mise en place de mesures concrètes au Canada. La vision comprend des buts mesurables et clairs que nous atteindrons ensemble, ce qui fera croître à la fois notre industrie et l'économie canadienne. »

-- La présidente-directrice générale de l'Association de l'industrie touristique du Canada, Charlotte Bell

Les faits en bref

Rendez-vous Canada est le principal marché touristique international au Canada. Il est dirigé par Destination Canada et cogéré par l'Association de l'industrie touristique du Canada.

Rendez-vous Canada a lieu annuellement dans une ville canadienne. Cette année, l'événement se tient à Calgary et réunit un nombre record de 1 800 acheteurs internationaux de produits touristiques et fournisseurs canadiens. Rendez-vous Canada contribue à mettre en valeur et à promouvoir les produits et services touristiques canadiens auprès des marchés étrangers.

L'industrie canadienne du tourisme emploie 1,7 million de personnes au pays.

Le budget de 2017 prévoit des investissements importants dans le secteur canadien du tourisme :

Rendre permanent le financement annuel temporaire de 37,5 millions de dollars qui avait été octroyé auparavant à Destination Canada;



Accorder 8,6 millions de dollars à Affaires autochtones et du Nord Canada dans le but d'appuyer le développement de l'industrie touristique autochtone authentique et unique du Canada;

dans le but d'appuyer le développement de l'industrie touristique autochtone authentique et unique du Canada;

Verser 13,6 millions de dollars sur cinq ans, et 2,7 millions par année par la suite, à Statistique Canada dans le but d'élargir la collecte de données sur le tourisme.

Liens connexes

