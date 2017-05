Animaux sinistrés des inondations







LAVAL, QC, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - En raison des graves inondations qui touchent actuellement une partie du territoire du Québec, des milliers de chats, de chiens et autres petits animaux risquent de voir leurs habitudes bouleversées et dans certains cas, leur santé affectée. En regard de cette effroyable tragédie qui frappe les Québécois, et pour éviter la perte de leur compagnon, l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux (AMVQ) aimerait offrir ces quelques conseils.

Si vous devez quitter votre maison, ne laissez jamais vos animaux seuls sur place et sans surveillance.

Lorsque vous quittez, assurez-vous d'apporter avec vous ses médicaments, un peu de nourriture et quelques objets familiers afin de le rassurer.

Dans la mesure du possible, utilisez toujours un transporteur pour les chats et autres petits animaux.

Vérifiez que votre animal est bien identifié avec un collier et une médaille en cas de fugue ou de perte.

Évitez de laisser votre animal boire les eaux de débordement.

De retour à la maison, assurez-vous que vos animaux n'aient pas accès à certains produits toxiques qui pourraient avoir été répandus.

Prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter des blessures qui pourraient survenir avec des débris de métal ou de verre.

Offrez-leur une bonne protection contre les parasites dont la croissance pourrait être accrue par l'humidité et la chaleur à venir, comme les puces, les tiques et les parasites intestinaux.

Vérifiez la couverture vaccinale de votre chien, notamment en ce qui concerne la leptospirose.

Le manque de sommeil, le stress et les changements d'environnement peuvent avoir des conséquences sérieuses sur la santé de vos animaux et en particulier de vos chats. Trouvez-leur rapidement un lieu stable et sécuritaire chez des amis ou de la parenté.

Si vous n'avez pas d'endroit où mettre votre animal en sécurité, consultez votre municipalité et les organismes d'aide. Vous découvrirez sur le site www.amvq.quebec une liste d'établissements vétérinaires qui offrent, selon les disponibilités, des cages pour les sinistrés.

Finalement, pour toutes questions relatives à la santé ou au comportement de vos fidèles compagnons, n'hésitez jamais à consulter un médecin vétérinaire afin de voir l'aide qu'il peut vous apporter.

Au nom de tous ses membres, l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux, souhaite bon courage à tous les Québécois touchés par cette catastrophe.

www.amvq.quebec

SOURCE Association des médecins vétérinaires du Québec

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 14:36 et diffusé par :