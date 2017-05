Le ministre Luc Fortin annonce un investissement de 10 M$ pour la modernisation et l'agrandissement de deux bibliothèques à Québec







QUÉBEC, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 10 M$ pour la modernisation et l'agrandissement des bibliothèques Gabrielle-Roy et Étienne-Parent à Québec. Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin, en a fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie du maire de Québec, M. Régis Labeaume.

L'annonce a été faite à la bibliothèque Gabrielle-Roy, en présence de M. François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, de M. Raymond Bernier, député de Montmorency, et de Mme Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif responsable de la culture, du patrimoine et de l'aménagement du territoire de la Ville de Québec.

L'aide financière de 10 M$ est accordée dans le cadre de l'entente de développement culturel conclue entre la Ville de Québec et le gouvernement du Québec, par l'entremise du ministère de la Culture et des Communications. Le coût total des deux projets est évalué à 46,5 M$.

Citations :

« Notre gouvernement souhaite continuer d'offrir aux citoyennes et aux citoyens des lieux culturels de qualité propices à l'apprentissage et à l'épanouissement. Dans cette perspective, les bibliothèques publiques du Québec sont des institutions incontournables. Grâce à l'investissement majeur annoncé aujourd'hui, les bibliothèques Gabrielle-Roy et Étienne-Parent pourront demeurer de véritables lieux de rencontre, d'exploration et de découverte. »

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

« En tant que ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, je me réjouis que ces projets soient rendus possibles notamment avec le soutien financier de notre gouvernement. Cette aide financière, jumelée à celle de la Ville de Québec, permettra aux bibliothèques Gabrielle-Roy et Étienne-Parent de rester à la fine pointe de la technologie et de confirmer leur rôle essentiel dans la région. »

François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La bibliothèque Étienne-Parent est si performante qu'elle peine à répondre à une demande en pleine croissance. Sa modernisation améliorera son offre de service aux citoyens de Beauport en leur donnant accès à un espace encore plus agréable et convivial, doté d'une collection de livres enrichie et d'équipements modernes adaptés à leurs besoins. »

Raymond Bernier, député de Montmorency

« Les investissements annoncés aujourd'hui contribueront à consolider le positionnement de la Ville de Québec comme capitale littéraire par excellence. C'est en innovant de la sorte et en plaçant la culture au centre de nos priorités que nous faisons vivre et rayonner l'accent d'Amérique. »

Régis Labeaume, maire de Québec

« Chaque année, la Ville de Québec pose plusieurs gestes pour bonifier le réseau des bibliothèques; les statistiques de fréquentation nous confirment que les efforts déployés sont bien accueillis par les citoyens. Nos bibliothèques sont d'importants lieux de rassemblement et de socialisation, voilà pourquoi nous continuerons d'y investir. »

Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif responsable de la culture, du patrimoine et de l'aménagement du territoire de la Ville de Québec.

Faits saillants :

Bibliothèque Gabrielle-Roy :

Le projet comprend la réfection de l'enveloppe extérieure, la rénovation complète des cinq étages et la construction d'un agrandissement de 2 630 m 2 portant la superficie de l'établissement à 11 000 m 2 .

portant la superficie de l'établissement à 11 000 m . En plus des espaces d'accueil et de services inhérents aux fonctions de base d'une bibliothèque déjà existants, des foyers thématiques (un concept novateur), une salle multifonctionnelle à la fine pointe de la technologie et un secteur de mise en valeur des archives de la Ville y seront aménagés. L'ajout de nouveaux équipements est également prévu.

Le coût du projet est évalué à 40 M$.

Bibliothèque Étienne-Parent :

Le projet comprend le réaménagement et l'agrandissement de la bibliothèque.

Le coût du projet est évalué à 6,5 M$.

Lien connexe :

http://www.bibliothequedequebec.qc.ca/

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 14:48 et diffusé par :