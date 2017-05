Le parc de la Cité-du-Havre est choisi pour commémorer le raid de Dieppe







MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, a le plaisir d'annoncer que le comité exécutif a adopté hier une résolution visant à renommer « parc de Dieppe » le parc actuellement nommé « parc de la Cité-du-Havre », dans l'arrondissement de Ville-Marie. L'année 2017 marque le 75e anniversaire du raid de Dieppe, en France, qui s'est déroulé le 19 août 1942. À cette occasion, la Ville de Montréal souhaite nommer un lieu significatif pour rappeler cette opération militaire qui a notamment coûté la vie à 913 Canadiens.

« C'est pour marquer l'effort de guerre de tous ces Canadiens qui ont pris part au raid de Dieppe et qui se sont sacrifiés pour rétablir la paix que la Ville de Montréal souhaite souligner le 75e anniversaire de cet événement marquant en nommant un lieu public significatif sur son territoire. Je tiens par ailleurs à saluer l'implication directe de deux régiments montréalais au débarquement de Dieppe : les Fusiliers Mont-Royal et The Black Watch (Royal Highland Regiment) of Canada », a déclaré le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

Cette commémoration s'inscrit dans la foulée des actions prises pour souligner le centenaire de la bataille de la crête de Vimy, la Ville de Montréal ayant nommé une place commémorative dans le parc Notre-Dame-de-Grâce à la fin de l'année 2016.

Le lieu choisi pour commémorer le raid de Dieppe, dans le Vieux-Port de Montréal, est pertinent à plusieurs égards. D'abord, le parc de la Cité-du-Havre est situé en rive, ce qui rappelle la situation de la plage de Dieppe où le débarquement allié s'est déroulé. Situé à proximité du centre-ville de Montréal, ce site présente aussi l'avantage d'une grande visibilité tout en étant propice au recueillement, grâce à sa situation en retrait de l'activité urbaine.

Le conseil municipal se prononcera sur ce dossier lors de sa séance ordinaire du 15 mai. Cette décision prendra effet au moment où elle sera confirmée par une décision favorable de la Commission de toponymie du Québec.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 14:42 et diffusé par :