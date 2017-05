Un nombre record de Canadiens utilisent les services en ligne de l'Agence du revenu du Canada







OTTAWA, le 11 mai 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à améliorer les services destinés aux Canadiens et à s'assurer que les programmes et services de l'Agence du revenu du Canada (ARC) soient plus utiles et plus faciles à utiliser. Afin de respecter cet engagement, l'ARC poursuit ses efforts pour étendre son offre de services en ligne.

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, a le plaisir d'annoncer que les Canadiens ont été cette année plus nombreux que jamais à utiliser les services en ligne de l'ARC pour envoyer leur déclaration de revenus. Il s'agit d'une méthode rapide, facile et sécuritaire pour faire parvenir sa déclaration à l'ARC. De plus, les personnes qui ont transmis leur déclaration en ligne et qui sont inscrites au dépôt direct peuvent recevoir leur remboursement en aussi peu que huit jours ouvrables.

En date du 2 mai 2017, près de 22 millions, soit près de 90% des déclarations reçues cette année, ont été envoyées en ligne. Les statistiques à jour sur les déclarations de revenus des particuliers pour la période de production de cette année sont accessibles sur le site Web de l'ARC.

La ministre Lebouthillier a aussi confirmé une augmentation de 21% jusqu'à maintenant des nouvelles inscriptions aux portails de services en ligne de l'ARC, y compris Mon dossier. Ce portail offre aux particuliers un accès à l'ensemble des options libre-service de l'ARC, comme Préremplir ma déclaration. Grâce à ce service, les contribuables peuvent remplir automatiquement certaines parties de leur déclaration de l'année courante et des années précédentes.

La ministre souhaite également rappeler aux Canadiens qu'ils devraient en tout temps soumettre une déclaration à chaque année afin de s'assurer de tirer profit des bénéfices auxquelles ils pourraient être admissibles.

Faits en bref

Entre le 20 février et le 2 mai 2017 :

Grâce au service numérique Préremplir ma déclaration de l'ARC, des renseignements fiscaux ont été fournis de façon rapide et sécuritaire pour plus de 7,3 millions de demandes de particuliers.

de façon rapide et sécuritaire pour plus de 7,3 millions de demandes de particuliers. Plus de un million de Canadiens se sont inscrits au courrier en ligne. Il s'agit d'une façon simple, rapide et sécuritaire de gérer le courrier de nature fiscale.

L'ARC a remboursé plus de 22 milliards de dollars aux Canadiens, pour un remboursement moyen de 1 676 $.

41 565 particuliers et représentants autorisés ont utilisé le service Avis de cotisation express pour voir immédiatement le résultat d'une cotisation après l'envoi de la déclaration et pour recevoir l'avis de cotisation le jour suivant.

cotisation express pour voir immédiatement le résultat d'une cotisation après l'envoi de la déclaration et pour recevoir l'avis de cotisation le jour suivant. Plus de 9 millions de Canadiens ont reçu leur remboursement par dépôt direct. Jusqu'à maintenant, environ 70% des contribuables qui ont droit à un remboursement l'ont obtenu par dépôt direct, comparativement à 67% à pareille date l'an dernier.

Citation

« Notre gouvernement est déterminé à améliorer le service aux Canadiens. Je suis heureuse de constater que de plus en plus de Canadiens utilisent les services en ligne sécurisés de l'ARC pour transmettre leur déclaration de revenus et gérer leur dossier fiscal. La production de déclarations en ligne est une façon rapide, facile et sécuritaire d'envoyer sa déclaration.»

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

