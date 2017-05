Aimia reçoit un avis de non-renouvellement de contrat de la part d'Air Canada







Le contrat reste en vigueur jusqu'en juin 2020

MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Par suite de notre annonce publiée mercredi soir, et de l'annonce d'Air Canada publiée ce matin, Aimia Inc. (TSX : AIM), une société de marketing propulsé par les données et d'analytique de la fidélité, a maintenant reçu un avis formel de non-renouvellement de la part d'Air Canada aux termes de son contrat lié à Aéroplan.

À moins que les parties ne parviennent à une autre entente ou qu'Air Canada ne retire cet avis, le contrat actuel expirera en juin 2020. Les milles des membres demeurent avec Aéroplan même après la fin du contrat actuel et, pour les trois prochaines années, Aéroplan continuera d'acheter des billets auprès d'Air Canada en vertu du contrat existant afin d'offrir des primes. Les voyageurs d'Air Canada continueront également d'accumuler des milles Aéroplan jusqu'en 2020.

À propos d'Aimia

Aimia Inc. (TSX: AIM) est une entreprise de marketing propulsé par les données et d'analytique de la fidélité. Nous fournissons à nos clients les connaissances sur leur propre clientèle dont ils ont besoin pour prendre des décisions commerciales plus éclairées, pour bâtir à long terme des relations individuelles pertinentes et gratifiantes, faisant évoluer l'échange de valeur dans l'intérêt mutuel de nos clients et des consommateurs.

Avec ses 2 900 employés présents dans 16 pays, Aimia forme des partenariats avec des groupes d'entreprises (coalitions) et des compagnies individuelles afin de les aider à générer, à recueillir et à analyser des données sur les collectionneurs, et à obtenir des connaissances pouvant servir à personnaliser l'activité commerciale.

Nous avons recours pour cela à nos propres programmes de fidélisation coalisés, comme Aéroplan au Canada, Nectar au Royaume-Uni et Air Miles Moyen-Orient; à la prestation de services axés sur les stratégies de fidélisation, le développement, la mise en oeuvre et la gestion de programmes - soutenus par des produits et des plateformes technologiques de premier plan, comme les plateformes de fidélisation Aimia Entreprise et SaaS - et par l'entremise de nos services d'analytique et de connaissances, comme Intelligent Shopper Solutions. Nous possédons une participation dans des programmes de fidélisation comme Club Premier au Mexique et Think Big, un partenariat avec Air Asia et Tune Group. Nos clients sont variés et nous répondons à leurs besoins uniques grâce à notre expertise, sans pareille dans l'industrie, des biens de consommation courante, de la vente au détail, des services financiers et des secteurs du voyage et du transport aérien à l'échelle mondiale.

Pour consulter la liste intégrale de nos partenariats et investissements, et pour obtenir plus de renseignements sur Aimia, visitez www.aimia.com.

SOURCE AIMIA

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 14:13 et diffusé par :