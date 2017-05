Éléphant est fier d'annoncer que le film UN 32 AOÛT SUR TERRE de Denis Villeneuve sera présenté dans la prestigieuse section CANNES CLASSICS à la 70e édition du Festival de Cannes







MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Québecor a le plaisir d'annoncer que, pour la troisième fois, le Festival de Cannes a sélectionné, dans sa prestigieuse section Cannes Classics, un film restauré par Éléphant : mémoire du cinéma québécois. Thierry Frémaux, délégué général du Festival, est fier de confirmer que le long métrage du réalisateur Denis Villeneuve, Un 32 août sur terre (1998), mettant en vedette Pascale Bussières et Alexis Martin, y aura une place d'honneur puisqu'il sera projeté sur la plage à Cannes, le samedi 27 mai 2017, à 21 h 30.

«Je suis sincèrement touché par cette invitation de Thierry Frémaux, que je reçois comme une marque d'affection de Cannes envers mon premier film. Je remercie aussi Éléphant d'avoir restauré Un 32 août sur terre, tourné il y a 20 ans dans le Mile End de Montréal et à Salt Lake City, et de lui permettre d'être présenté une deuxième fois sur la Croisette», tient à souligner le réalisateur Denis Villeneuve. (Un 32 août sur terre avait été présenté à Cannes, en 1998, dans la section Un certain regard.)

C'est la troisième fois en quatre ans qu'un film restauré par Éléphant est sélectionné à Cannes Classics; Léolo, en 2014, et Les Ordres, en 2015. Cette nouvelle sélection est un témoignage éloquent de l'originalité de notre cinéma ainsi que de la qualité du travail de restauration d'Éléphant et de son importance pour la sauvegarde et la diffusion de notre patrimoine cinématographique. Il est intéressant de noter que dans Un 32 août sur terre, le premier long métrage de Denis Villeneuve, on retrouve déjà en microcosme beaucoup des éléments qui deviennent au fil du temps les marqueurs d'une oeuvre personnelle d'une grande sensibilité.

Denis Villeneuve est actuellement en postproduction de BLADE RUNNER 2049, avec Ryan Gosling et Harrison Ford, qui prendra l'affiche le 6 octobre prochain. Plus tôt cette année, son film ARRIVAL a obtenu 8 nominations aux Oscars, notamment dans les catégories Meilleur réalisateur et Meilleur film, remportant la prestigieuse statuette pour le meilleur montage sonore.

Depuis neuf ans, le travail de restauration d'Éléphant, dirigé par Marie-José Raymond et Claude Fournier, a valu une reconnaissance internationale à ce chantier philanthropique financé par Québécor; en effet, des films Éléphant ont aussi été présentés deux fois au Festival Lumière de Lyon et ensuite au Musée d'Art Moderne de New York, à Karlovy Vary, au Golden Horse Film Festival de Taipeh, à Buenos Aires, à Lisbonne, au Festival du nouveau cinéma de Montréal ainsi qu'au Festival Fantasia.

L'extraordinaire diffusion du répertoire Éléphant est toujours demeurée la mission première d'Éléphant, une initiative de M. Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor. Les films restaurés, près de 225 jusqu'ici, restent disponibles en tout temps sous la bannière Éléphant : mémoire du cinéma québécois, sur la VsD illico de Vidéotron, de même que sur iTunes dans tous les pays du monde où la langue officielle est soit l'anglais ou le français. Tout le produit de la location de ces films Éléphant est remis aux ayants droit, Québecor ne retirant aucun bénéfice pécuniaire de ces opérations.

À propos d'Éléphant : mémoire du cinéma québécois

Mis sur pied en 2007, Éléphant : mémoire du cinéma québécois est un vaste chantier destiné à numériser, restaurer, conserver et rendre accessible l'ensemble des longs-métrages de fiction du patrimoine cinématographique québécois. Codirigé par Claude Fournier et Marie-José Raymond, Éléphant a, depuis sa création, restauré 225 films qui sont offerts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur le service de vidéo sur demande illico de Vidéotron au canal 900, sur illico.tv et sur l'application illico. De plus, les films sont également accessibles, à mesure qu'ils y sont versés, sur iTunes Canada, États-Unis, France, et autres pays d'Europe et d'Afrique, en version originale et sous-titrée, partout où l'une des langues officielles est le français ou l'anglais. Le site Internet Éléphant : mémoire du cinéma québécois, www.elephantcinema.quebec, constitue quant à lui la plus importante banque de données et d'information sur le cinéma québécois.

Éléphant : mémoire du cinéma québécois est un projet philanthropique entièrement financé par Québecor. À cet effet, Québecor n'en tire aucun avantage pécuniaire. À l'exception d'un montant minimal pour couvrir une partie des frais d'exploitation de la plateforme, la totalité des revenus de la diffusion de ces films est reversée aux détenteurs des droits et aux créateurs du cinéma québécois.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, détient une participation de 81,07 % dans Québecor Média, laquelle emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

