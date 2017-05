TM4 INC. et CUMMINS INC. annoncent leur collaboration pour le développement d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable







BOUCHERVILLE, QC, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - TM4 Inc. et Cummins Inc. ont annoncé aujourd'hui le projet de développer conjointement un groupe motopropulseur hybride rechargeable pour les autobus urbains de catégorie 7/8 pouvant réduire la consommation de carburant d'au moins 50 % par rapport aux autobus hybrides conventionnels. Le projet vise à offrir aux sociétés de transport une solution de motorisation flexible et plus efficace, ainsi qu'une capacité d'émission zéro de grande autonomie pour les trajets urbains.

TM4 est un chef de file mondial dans le secteur du développement de groupes motopropulseurs électriques, et elle a équipée l'an dernier un nombre renversant (5 000) d'autobus en Chine. L'expertise et l'expérience de route réelle de TM4 seront primordiales au développement d'un groupe motopropulseur optimisé pour des autobus urbains rechargeables.

« TM4 a toujours innové pour répondre aux besoins du marché. De nos jours, nos clients peuvent acheter des autobus électriques à batteries ou des autobus hybrides présentant une autonomie limitée. Nous visons à offrir un système pouvant atteindre une autonomie de 35 km et profiter d'une infrastructure de charge rapide de 450 kW permettant une recharge en moins de 5 min. Le prolongateur d'autonomie offre une tranquillité d'esprit et une flexibilité significative. Nous sommes honorés d'établir un partenariat avec Cummins, et nous espérons mettre ce produit sur le marché dans un avenir rapproché », a déclaré Robert Baril, directeur général de TM4.

Grâce à leur expertise dans le secteur des moteurs à combustion interne et produits connexes, les chercheurs de Cummins optimiseront le groupe motopropulseur en choisissant le moteur présentant la meilleure architecture afin de l'utiliser comme prolongateur d'autonomie de véhicule commercial électrique et aussi pour gérer le niveau de charge du bloc-batterie de propulsion entièrement électrique. Le prolongateur d'autonomie sera intégré, au moyen de commandes de véhicule évoluées, au groupe motopropulseur électrique et à d'autres technologies applicables.

« L'intégration et la commande du groupe motopropulseur électrique avec un moteur bien choisi sont d'une importance cruciale pour développer un système de motorisation pour véhicule hybride rechargeable. Grâce aux efforts de l'équipe, nous pensons pouvoir devenir un joueur important dans l'électrification de véhicules commerciaux en offrant des systèmes complets pour que nos clients internationaux en bénéficient. »

- Wayne Eckerle, vice-président, Recherche et technologie chez Cummins

Le groupe motopropulseur hybride rechargeable sera présenté pour la première fois à l'UITP qui se tiendra à Montréal, du 15 au 17 mai 2017.

