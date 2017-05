Lancement de la stratégie d'inclusion sociale Un 375e pour tous! - La Ville de Montréal consacre plus d'un million$ aux personnes en situation d'itinérance







MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal entend bien que les célébrations du 375e de Montréal rejoignent tous les Montréalais et Montréalaises. C'est pourquoi elle a élaboré la stratégie d'inclusion sociale Un 375e pour tous! avec la collaboration de 14 organismes partenaires, qui évoluent dans le milieu communautaire et institutionnel auprès des personnes en situation d'itinérance. Ces derniers se partagent un soutien de 230 000$ visant à déployer sur le terrain des travailleurs de rue ainsi qu'à offrir des opportunités de travail et des activités de participation citoyenne.

Le soutien d'aujourd'hui s'ajoute à une somme de 785 000$ allouée en 2017 par la Ville de Montréal pour l'intervention sociale dans la rue, l'inclusion par l'emploi ainsi que pour la participation, la sensibilisation et la formation. Au total, c'est plus d'un million$ que la Ville de Montréal consacre aux hommes, aux femmes, aux jeunes et aux autochtones qui vivent dans la rue.

L'annonce de ce nouveau soutien financier municipal a été faite aujourd'hui à l'Accueil Bonneau par Mme Monique Vallée, responsable du développement social et communautaire ainsi que de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal, et de M. Serge Lareault, protecteur des personnes en situation d'itinérance, en présence des partenaires communautaires et institutionnels qui contribuent à la mise en place de la stratégie d'inclusion sociale Un 375e pour tous!.

« À l'heure où Montréal s'apprête à vivre une année de festivités sans précédent qui marqueront son 375e anniversaire, l'Administration municipale est plus que jamais résolue à promouvoir le vivre ensemble et à favoriser des relations harmonieuses et solidaires entre tous les citoyens qui partagent l'espace public. C'est pourquoi la Ville de Montréal accorde aujourd'hui un soutien financier substantiel afin d'assurer le bien-être et l'inclusion des plus vulnérables aux festivités du 375e de Montréal », a déclaré Mme Vallée.

« Augmenter la présence des travailleurs de rue et des médiateurs dans le centre-ville, offrir des formations pour sensibiliser les bénévoles sur comment agir auprès des personnes en situation d'itinérance ou proposer des activités culturelles à la fois ludiques et formatrices, voilà autant de projets novateurs mis en place par les organismes partenaires qui priorisent l'inclusion des plus vulnérables aux festivités du 375e de Montréal », a souligné M. Serge Lareault.

L'enveloppe budgétaire supplémentaire de 230 000$ vouée à la stratégie d'inclusion Un 375e pour tous! se répartit entre 14 organismes communautaires du milieu de l'itinérance pour la réalisation de projets d'inclusion qui s'échelonneront de mai à novembre 2017.

« Nos partenaires du milieu communautaire et institutionnel font un travail extraordinaire à longueur d'année auprès des personnes en situation d'itinérance. En accordant à chacun un soutien financier dans le cadre de la stratégie d'inclusion sociale, nous faisons de nouveau appel à leur expertise pour qu'ils réalisent des interventions ou des projets en faveur de la médiation ou de l'intégration sociale », a précisé Mme Vallée.

Organisme Projet Société de développement social, avec la collaboration de C.A.C.T.U.S Mettre en place une nouvelle équipe de médiateurs et d'intervenants psychosociaux. Accueil Bonneau Déployer deux intervenants pour couvrir le Vieux-Montréal et le Vieux-Port afin de favoriser une inclusion sociale respectueuse, sécuritaire et harmonieuse. Missions EXEKO Prévenir l'exclusion en encourageant le partage civil des espaces communs et encourager la participation à des ateliers de réflexion favorisant l'accès au savoir et à la culture. Mission Old Brewery Offrir un service de navette d'été en vue d'offrir un accompagnement vers des services adaptés ou un endroit sécuritaire. Les Valoristes, coopérative de solidarité Offrir un camion aménagé clé en main de collecte et remboursement de contenants consignés recueillis sur des sites du 375e de Montréal. Plein milieu Médiation sociale dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal. Travail de rue / Action communautaire Bonifier la présence de travailleurs de rue dans les arrondissements du Sud-Ouest et de Verdun. Dopamine Augmenter la présence de travail de rue auprès des personnes vulnérables dans le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve. ATSA Réaliser une action culturelle forte, originale et engagée autour d'une installation monumentale. Auberge communautaire du Sud-Ouest Réaliser «La Nuit des sans-abri 2017». L'Itinéraire Dynamiser le Café de la Maison ronde, un projet d'économie sociale impliquant des personnes d'origine autochtone ayant connues l'itinérance. La Maison du Père Aide à l'organisation d'activités de sensibilisation en marge de l'événement Formule E. Cirque Hors Piste Faire participer des jeunes marginalisés à un processus de créations collectives de cirque en vue de spectacles de rue. Les YMCA du Québec Offrir aux bénévoles des célébrations du 375e de Montréal une formation sur les bonnes pratiques en matière d'itinérance.

Enfin, la Société de développement social de Montréal, avec la collaboration de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, mettra sur pied un projet d'employabilité. Des personnes en insertion sociale pourront être embauchées afin de réaliser divers travaux dans le cadre de la tenue d'événements de la programmation du 375e. Les personnes de la rue profiteront ainsi des retombées économiques des festivités entourant l'anniversaire de la fondation de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 14:00 et diffusé par :