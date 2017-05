La ministre Qualtrough annonce la Semaine nationale de l'accessibilité : promouvoir l'accessibilité tous les jours, partout au Canada

TORONTO, le 11 mai 2017 /CNW/ - La Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) a élaboré un nouvel outil, l'indice de santé et de sécurité. Celui-ci permet de mesurer la santé et la sécurité...

QUÉBEC, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 10 M$ pour la modernisation et l'agrandissement des bibliothèques Gabrielle-Roy et Étienne-Parent à Québec. Le ministre de la Culture et des Communications...