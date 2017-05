Métanor présente ses résultats financiers et opérationnels pour le trimestre se terminant le 31 mars 2017







VAL-D'OR, QUÉBEC--(Marketwired - 11 mai 2017) - Ressources Métanor Inc. (« Métanor ») (TSX CROISSANCE:MTO) est heureuse de publier les états financiers et opérationnels du trimestre se terminant le 31 mars 2017 (T3 fiscal 2017). Ce communiqué devrait être lu en parallèle avec les états financiers intérimaires et les notes afférentes, au 31 mars 2017 et le rapport de gestion s'y rapportant, disponibles sur www.sedar.com et sur le site web de Métanor www.metanor.ca. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

FAITS SAILLANTS DU 3E TRIMESTRE

Propriété Bachelor

Production aurifère de 9 442 onces d'or durant le trimestre;

Ventes d'or de 10 881 onces durant le trimestre;

Total de 16,3 $ millions en ventes d'or pour le trimestre à un prix de vente moyen de 1 498 $ CDN par once vendue (1 133 $ US de l'once);

Coût de production au comptant 1 pour le trimestre de 1 008 $ CDN par once d'or vendue (762 $ US de l'once);

pour le trimestre de 1 008 $ CDN par once d'or vendue (762 $ US de l'once); Coût de production pour maintenir les opérations 2 pour le trimestre de 1 182 $ CDN par once d'or vendue (894 $ US de l'once);

pour le trimestre de 1 182 $ CDN par once d'or vendue (894 $ US de l'once); Coût de production tout inclus3 pour le trimestre de 1 282 $ CDN par once d'or vendue (969 $ US de l'once).

Note 1. Le coût de production au comptant inclus tous les coûts directement attribuables au processus d'extraction et de transformation du minerai qui sont engagés pour extraire et transformer du minerai incluant les redevances liées à la propriété moins les revenues de vente associés à d'autre métaux tel que l'argent. 2. Le coût de production pour maintenir les opérations inclus le coût de production au comptant ainsi que les coûts d'administration corporative, les achats immobilisés durant la période, et les activités liées à l'exploration sur les propriétés en production. 3. Le coût de production tout inclus comporte les coûts de maintien des opérations ainsi que les coûts associés aux activités d'explorations sur les sites qui ne sont pas en production. 4. Un taux de change de 0,76 $/ CDN 1,00 $dans le calcul des coûts en US.

Propriété Barry

Un total de 7 239 mètres de forage a confirmé : La présence de cisaillements sub-verticaux à haute teneur sous la fosse; Le prolongement de la fosse Barry vers l'ouest.



La Société augmente le nombre de foreuses de une à trois foreuses en mai autour du campement de Barry.

Administration

La Société a réalisé un résultat net et résultat global de 322 287 $ pour le trimestre terminé le 31 mars 2017;

La Société a une trésorerie de 16 747 276 $ et une encaisse réservée de 747 975 $ au 31 mars 2017.

Les actionnaires ont approuvés une consolidation de ses actions sur la base de 10-pour-1 qui a été complété le 13 avril 2017.

La clôture d'un placement privé de 10 752 031 $ pour lequel le produit net sera utilisé pour le développement minier et l'exploration au projet Barry et pour le fonds de roulement.

La clôture d'un placement privé accréditif de 747 975 $ pour lequel le produit net sera utilisé pour encourir des dépenses d'exploration.

T3 2017, RÉSULTATS OPÉRATIONELS ET FINANCIERS

Résultats d'opérations et financiers T3 au

31 mars 2017 T3 au

31 mars 2016 Neuf mois au

31 mars 2017 Neuf mois au

31 mars 2016 Résultats opérationnels Tonnes usinées 61 101 60 727 185 865 171 601 Teneur à l'alimentation (g/t) 5,0 4,9 4,8 4,7 Récupération d'or 96,4 % 96,3 % 96,3 % 96,5 % Onces produites 9 442 9 113 27 605 24 948 Onces vendues 10 881 8 730 29 204 24 003 Développement des galeries et sous niveaux (mètres) 1,230 1 571 3 346 4 933 Forage aux diamants (mètres) 15 214 6 795 52 673 42 191 Résultats financiers

(en milliers de $) Revenus d'or 16 304 11 902 44 842 32 822 Exploitation minière (10 657 ) (9 901 ) (28 088 ) (28 419 ) Redevances (306 ) (275 ) (897 ) (707 ) Amortissement & Épuisement (3 387 ) (2 966 ) (9 377 ) (8 288 ) Marge Brute 1 954 (1 240 ) 6 480 (4 592 ) Résultats nets 322 (1 980 ) 2 105 (7 761 )

Pour le trimestre, un total de 61 101 tonnes de minerai à une teneur d'alimentation de 5,0 grammes par tonne a été usiné avec une récupération de 96,4% produisant 9 442 onces d'or. Durant le trimestre, les ventes d'or de 10 881 onces étaient beaucoup plus élevées que les onces produites suite à la récupération des onces dans l'usine et les ventes d'inventaire d'or à la Monnaie Royale.

Perspective sur les prochains trimestres

Métanor a revu à la hausse son objectif de produire entre 30 000 et 36 000 onces d'or durant la prochaine année provenant entièrement de la propriété Bachelor. Pour le trimestre en cours, les teneurs à l'alimentation planifiées seront similaires aux teneurs du trimestre précédent.

La Société continue d`évaluer l'inventaire de ressources avec une firme de consultant indépendante à la mine Bachelor. En attendant, un programme de forage sous-terre va continuer au cours des prochains mois afin de tester des cibles additionnelles au sud, en profondeur et à l'ouest.

Sur la propriété Barry, la Société augmentera le nombre de foreuses pour accélérer le forage dans le camp minier de Barry.

Personne qualifiée

Pascal Hamelin, ing, vice-président des opérations, est la personne qualifiée sous NI 43-101, responsable de la vérification et de l'approbation de l'information technique contenue dans ce communiqué.

Mise en garde et énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend certains énoncés qui peuvent être considérés comme 'énoncés prospectifs'. Tous les énoncés cités, autres que les énoncés de faits historiques, qui adressent les explorations de forage à venir, les activités d'exploration, la production de métaux prévue, le taux de rendement interne, la teneur du minerai estimée, les estimations des débuts de la production et des dépenses en immobilisation et en exploration projetée (incluant les coûts et autres estimations sur lesquels sont basées les projections) ainsi que les événements et les développements que la société anticipe, sont considérés comme énoncés prospectifs. Bien que la société estime que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne sont pas des garanties de performance à venir, et les résultats ou développements réels peuvent différer de ceux des déclarations prospectives.

La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 14:03 et diffusé par :