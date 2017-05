Cascades publie le résultat des votes des actionnaires pour l'élection des administrateurs







KINGSEY FALLS, QC, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Cascades inc. (CAS: TSX), a tenu son assemblée générale annuelle des actionnaires hier. Lors de cette assemblée, les douze (12) candidats proposés aux postes d'administrateurs ont été dûment élus administrateurs de la Société par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents en personne ou par procuration, comme suit :



VOTES POUR ABSTENTION Candidats Nombre % Nombre % Alain Lemaire 62 086 022 95,69 2 797 778 4,31 Louis Garneau 62 203 382 95,89 2 668 009 4,11 Sylvie Lemaire 56 750 461 87,46 8 133 340 12,54 David McAusland 61 020 016 94,05 3 863 785 5,95 Georges Kobrynsky 62 941 973 97,01 1 941 828 2,99 Élise Pelletier 64 384 223 99,23 499 578 0,77 Sylvie Vachon 63 941 821 98,55 941 980 1,45 Laurence G. Sellyn 62 859 919 96,88 2 023 882 3,12 Mario Plourde 62 849 751 96,87 2 034 050 3,13 Michelle Cormier 63 899 841 98,48 983 960 1,52 Martin Couture 64 463 969 99,35 419 832 0,65 Patrick Lemaire 62 843 719 96,86 2 040 082 3,14

Les résultats finaux du vote sur toutes les questions soumises au vote à l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 10 mai dernier seront déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada.

Fondée en 1964, Cascades oeuvre dans les domaines de la fabrication, de la transformation et de la commercialisation de produits d'emballage et de papiers composés principalement de fibres recyclées. Cascades compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans près de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

