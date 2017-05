La collection d'expériences canadiennes distinctives s'enrichit de deux nouvelles aventures immersives







Explorez les paysages accidentés de l'Ontario qui ont inspiré l'emblématique Groupe des sept, et admirez la beauté époustouflante du Québec grâce au duo d'activités Air Canyon et via ferrata.

CALGARY, le 11 mai 2017 /CNW/ - Destination Canada se réjouit d'annoncer l'ajout de deux nouveaux membres à la collection d'expériences canadiennes distinctives : le train touristique du canyon Agawa et le Canyon Saint-Anne. Ces nouvelles expériences permettent aux visiteurs de suivre les traces des artistes les plus emblématiques du Canada à bord d'un train patrimonial en Ontario, et d'explorer le Canyon Sainte-Anne, au Québec, à l'occasion d'un tour d'Air Canyon exaltant et d'un parcours de via ferrata à travers la spectaculaire formation géologique de la marmite du Géant.

« Les expériences touristiques de calibre mondial du Canada rendent inoubliables les voyages dans notre superbe pays. Dans mes fonctions de ministre, j'ai eu le privilège de rencontrer de nombreux exploitants d'entreprises aux quatre coins du pays, et la diversité des activités touristiques uniques qui attirent les voyageurs du monde entier ne cesse de m'impressionner, affirme l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme et leader du gouvernement à la Chambre des communes. Ce sont les petites et moyennes entreprises comme ces deux nouvelles expériences canadiennes distinctives qui donnent la chance aux voyageurs de vraiment explorer le Canada et de profiter de tout ce qu'il a à offrir. »

« Nous sommes ravis d'accueillir le train touristique du canyon Agawa et le Canyon Saint-Anne au sein de notre collection d'expériences canadiennes distinctives, affirme David F. Goldstein, président-directeur général de Destination Canada. Ces deux expériences canadiennes distinctives novatrices représentent certaines des expériences les plus extraordinaires proposées par notre industrie aux voyageurs étrangers et montrent au reste du monde tout ce que le Canada a à offrir. »

Les expériences canadiennes distinctives sont des expériences touristiques à faire au moins une fois dans sa vie, proposées par des Canadiens et des Canadiennes ayant à coeur de montrer au monde le meilleur du Canada. Proposées aux quatre coins du pays et aussi diversifiées que ce dernier, ces expériences uniques donnent un aperçu de ce que le Canada a de mieux à offrir, qu'il s'agisse de trésors urbains ou d'aventures en pleine nature.

On a choisi les deux nouvelles expériences canadiennes distinctives au vu de la façon exceptionnelle dont elles font découvrir aux voyageurs la remarquable géographie du Canada et le fascinant patrimoine culturel du pays, le tout au moyen de modes de transport hors du commun.

Le train touristique du canyon Agawa, en Ontario, permet aux voyageurs de suivre les traces du Groupe des sept, les artistes les plus emblématiques du Canada, dont les oeuvres sont exposées dans les galeries les plus prestigieuses du monde. Ce voyage de groupe immersif mène les voyageurs au coeur de l'oeuvre du Groupe des sept et au milieu des paysages de la région de l'Algoma, dans le nord de l'Ontario, qui les ont inspirés si intensément. Les voyageurs explorent alors ce paysage vaste et accidenté, ponctué de forêts boréales, de rivières sinueuses, de fermes bucoliques et de chutes vrombissantes, à l'occasion d'une excursion de deux jours. Au programme : des galeries à visiter, du théâtre captivant, un repas dans un lieu historique national et, à bord d'un train patrimonial, une visite guidée d'un jour qui culmine par un atelier pratique, pendant lequel les voyageurs peignent à leur tour les paysages que le Groupe des sept a couchés sur toile.

Le Canyon Sainte-Anne, au Québec, invite les voyageurs à prendre place dans un siège du parcours Air Canyon et à explorer la via ferrata de la marmite du Géant. Avec Air Canyon, une fois confortablement installés dans leur siège, les voyageurs s'envolent au-dessus d'un panorama saisissant de roc et d'eau, traversent la forêt à toute vitesse, pour se retrouver finalement les pieds dans le vide à 90 mètres au-dessus de la gorge du canyon et de ses eaux qui grondent et tourbillonnent puissamment. Ils ont ainsi la possibilité d'observer le canyon à vue d'oiseau. Jamais ils n'auront fait ainsi l'expérience de la nature canadienne! Les voyageurs sont ensuite invités à enfiler un baudrier et un casque, à s'attacher à un filin en acier et à partir en circuit d'exploration sur les parois rocheuses abruptes du Canyon Saint-Anne. Ils ressentent le grondement de la chute descendant la falaise, tandis que chaque pas leur donne accès à d'enivrants panoramas de la forêt vierge, de la rivière sauvage Sainte-Anne-du-Nord qui a creusé cette gorge et de l'intrigante formation géologique de la marmite du Géant.

La collection d'expériences canadiennes distinctives s'est ainsi enrichie et compte désormais 199 membres. Destination Canada travaille en partenariat avec l'ensemble des organismes de marketing provinciaux et territoriaux pour développer et maintenir la collection.

