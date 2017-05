Invitation aux médias - Conférence de presse - En action pour la réalisation de la Politique de lutte à l'itinérance!







JOLIETTE, QC, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Trois ans après l'adoption de la Politique en itinérance appelant à « ne plus tolérer l'intolérable », des représentants de Table d'Action Prévention en Itinérance de Lanaudière (TAPIL) et du Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ) accompagnés de Mme Véronique Hivon, députée de Joliette, prendront la parole lors d'une conférence de presse se demandant si la vision de cette Politique a bel et bien été respectée.

Lors de l'adoption de la politique, madame Hivon était Ministre déléguée aux services sociaux et à la protection de la jeunesse.

Date :

Le vendredi 12 mai à 13h30

Lieu :

Parc Lajoie, au coin des rues Richard et St-Marc, à Joliette

